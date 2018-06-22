梅雨送水 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ／台北報導



圖為南化水庫，水位明顯上升。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

水利署昨召開旱災緊急應變小組工作會議，考量近日梅雨帶來二點五億噸水量，台南主要水庫蓄水率回升，台南與澎湖即日起解除一階限水。

水利署指出，近日梅雨挹注為台灣地區各水庫帶來約二點五億噸水量，目前台南地區南化水庫蓄水量回升至五千六百萬噸（蓄水率百分之六十）、曾文與烏山頭水庫蓄水量一點三億噸（蓄水率百分之廿五）、高雄高屏溪流量穩定。

水利署表示，即日起，高雄地區水情燈號轉為正常藍燈，台南及澎湖則解除一階限水，水情燈號轉為水情稍緊綠燈。另外，桃園石門水庫用水需求大，維持目前水情稍緊綠燈，其他地區維持水情藍燈。