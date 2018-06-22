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孩子長不高? 醫師傳授暑假增高術

2018-06-22 23:57聯合報 記者趙容萱／台中報導

醫師陳敏恭（右）建議父母，可利用暑假，讓孩子落實睡得早、睡得好、睡得久，以及大量...
醫師陳敏恭（右）建議父母，可利用暑假，讓孩子落實睡得早、睡得好、睡得久，以及大量運動，均衡飲食等長高三要素。 記者趙容萱／攝影
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暑假快到了，衛福部中醫院小兒科主任陳敏恭說，國中小學生要長高，可靠後天的努力，但很多學生要應付作業、考試，難以落實，建議家長可以趁暑假，協助孩子早睡、從事大量的運動、飲食均衡，完成長高的夢想。

陳敏恭指出，常聽家長擔憂詢問「如何讓孩子長高？」影響孩子長高的因素非常多，除了先天基因的影響，還要靠後天的努力，後天的長高三要素，第一是睡得早、睡得好、睡得久，第二是大量運動，第三是均衡飲食。一名國三學生，去年暑假在家長協助下落實長高三要素，從163公分長到168公分，短短二個月長高5公分。

暑假如何協助孩子長高？陳敏恭建議，孩子中午不要睡午覺，下午從事大量、出力的運動，每天運動至少二小時，運動強度達到呼吸有點喘，或手腳有痠痠的感覺，到了晚上，小孩自然想睡覺，家長應鼓勵孩子在晚間9時到10時，趁著生長激素開始分泌時睡著，越早越好，並且睡到隔天自然醒。

陳敏恭建議家長，孩子睡前2到3小時不要進食；睡前至少半小時，不要碰3C產品，都能夠協助睡眠品質，養成孩子睡眠習慣，孩子就有機會長高許多。

孩子長高的第三關鍵是均衡營養，尤其需要足夠鈣質，建議每天1到2份牛奶或奶製品（優格或起司），攝取富含鈣質的食物，例如小魚乾、小蝦米、深綠色蔬 菜、豆腐等，孩子只要不偏食，幾乎可從食物攝取到足夠鈣質，不需額外補充鈣片，每天吃一個蛋可以幫助學齡前的小孩長高。

鈣質衛福部3C中醫

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