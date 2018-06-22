指甲泛黃 可能比灰指甲嚴重？

2018-06-22 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北報導



圖為乾癬指甲病變情形。 （中央社） 分享 facebook

25歲女性高中時手腳趾甲顏色泛黃，擔心被人譏笑，靠著塗指甲油遮羞，8年後，頭皮屑暴增、關節疼痛，經診斷確診為「乾癬性關節炎」，多年前指甲泛黃早已是罹病的警訊，醫師呼籲，當指甲病變時，別以為是單純的灰指甲，也得思考是否為免疫相關疾病，避免後續關節變形的問題。

中山大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏表示，該名患者指甲長年不斷增厚，顏色不正常，偏黃油色，為了不讓人看到怪異的手指，都會擦上一層厚厚的指甲油，腳也從來沒露出指甲給人看過，近年來，她頭皮屑暴增，還有足底筋膜炎，以及關節疼痛，確診才被發現。

蕭玉屏表示，乾癬是自體免疫疾病，常見症狀多在皮膚上，如脫屑、斑塊等，指甲也是指標之一，但許多民眾發現指甲出現症狀時，初期都以為是「灰指甲」，她表示，灰指甲跟乾癬引起的指甲問題，呈現的症狀完全不同。

灰指甲俗稱「臭甲」，因黴菌感染，使甲面呈現厚、黃、黑甚至綠的顏色，夏天病況會加劇，但接受治療後即有機會根治，乾癬引起的指甲病變則俗稱「醜甲」，冬天病情會加劇，指甲則是會角化異常增厚、甲色泛黃如黃油、甲床有鮭魚色斑或剝離、甲面點狀凹洞，與灰指甲最大的差異是指甲摺處會紅腫脫屑。

根據臨床觀察，每10位灰指甲的患者中，就有1人疑似是「乾癬指甲病變」。蕭玉屏表示，乾癬除了皮膚症狀外，還可能有關節炎、心血管等共病，患者要有長期抗戰的決心，接受正規治療且定期追蹤。