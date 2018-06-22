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日本幻視藝術VS奇想世界微型展 台中世貿登場

2018-06-22 20:52經濟日報 記者宋健生╱即時報導

由台中市電腦公會策劃的「日本幻視藝術世界巡迴展VS田中達也的奇想世界-微型展」，今（22）日在台中世貿中心盛大登場，現場展出近200件作品，首日即吸引大批民眾及學生到場參觀。

這項展覽，展期到9月9日止，現場以微型實景與擴增實境AR）科技，將日常熟悉的花草樹木、生活工具賦予童趣，並展出巨型花椰菜、仿真蛋糕、巨型啤酒杯等，激發參觀者的無限創意與想像。

台中副市長張光瑤表示，這項展覽讓他想到「親愛的，我把小孩縮小了」這部電影，藉由換位思考，以不同世界觀，激發對事物的不同理解。

今天的開展儀式，張光瑤在工策會總幹事蔡世寅陪同下，與電腦公會理事長石立欽、微型展創作人田中達也、AR超有視策展人神山宣耀、東櫻創意行銷董事長鈴木光一及台中世貿總經理陳弘岳等人共同主持剪綵。

張光瑤當場分享觀展的想法，他說，當人變小時，看到的物品與角度都會有所不同，也會產生不一樣的世界觀，猶如人與人相處時，換一個角度思考，就會對事物有不一樣的理解。

石立欽表示，此次展覽成功爭取微型之神田中達也的展覽，和日本幻視藝術世界巡迴展策展人神山宣耀的AR（擴增實境）展覽在台中舉辦，因為台中具備智慧產業能量，希望透過展覽展現物聯網、AI世代特色，讓民眾更瞭解智慧產業。

神山宣耀說，此次展覽跳脫傳統僅能拍照的3D畫展，加入AR元素後，進化到生動有趣的影片互動展示，總共精選45件創意作品，更首度將在日本也從未展出的新品畫作帶來台灣，加入10幅擴增實境畫作，民眾可下載APP拍攝，靜態畫作就會變成動態影片。

田中達利用自己收藏超過3,000個微型玩偶，加上日常熟悉的物品來構建場景，其療癒人心的細膩手感，讓其作品榮登Amazon攝影類排名的第一位。

此次微型展精選151件攝影作品、39件實體作品，規劃九大展覽主題專區，融入運動、生活、工作、旅行、家庭、生態等議題。

由台中市電腦公會策劃的「日本幻視藝術世界巡迴展VS田中達也的奇想世界-微型展」，...
由台中市電腦公會策劃的「日本幻視藝術世界巡迴展VS田中達也的奇想世界-微型展」，在台中世貿中心盛大登場，現場展出近200件作品，首日即吸引大批民眾及學生到場參觀。記者宋健生／攝影
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微型展可藉由換位思考，以不同世界觀，激發對事物的不同理解。記者宋健生／攝影
微型展可藉由換位思考，以不同世界觀，激發對事物的不同理解。記者宋健生／攝影
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