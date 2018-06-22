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8大交通新制 7月1日上路

2018-06-22 20:46聯合報 記者侯俐安╱即時報導

7月1日起多項交通新制上路，其中一項是在公車站10公尺內違停，將重罰1200元，...
7月1日起多項交通新制上路，其中一項是在公車站10公尺內違停，將重罰1200元，車主不可不注意，以免荷包失血。圖／北市公運處提供
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7月1日起多項交通新制上路。

●故障車停路肩逾時 罰600至1200元罰鍰

去年8月7日國道警察陳啟瑞在國道三號執勤戒護拋錨車，被後方板車追撞死亡、另一名員警受重傷，高公局修正「高速公路及快速公路交通管制規則」，7月1日起故障車停放路肩待援時限從2小時縮短為1小時，違者可處600元至1200元罰鍰。

公車站10公尺內違停 將重罰1200元

去年9月新北市中和兩名女大生雙載，疑未閃避速度較慢的公車而糟後方貨車超車輾斃，停在路邊讓公車無法靠站的計程車形同幫兇。為避免汽、機車在公車停靠區違停，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準」，7月1日起在公車站10公尺內停車，機車罰900至1200元、汽車直接罰1200元，較現行規則各提高300元。

●新式大客車 需設自動滅火系統

為降低大客車火燒車機率，7月1日起新式大客車需強制加裝自動滅火系統；既有型式大客車新車於明年7月1日也需裝設。

●逕行舉發納違規計點 6點吊扣駕照

汽、機車超速禍闖紅燈，若被照相機等科技儀器取締，過去只要付罰金就可結案，交通部7月1日起將，先將全台3萬4000多輛營業大客車照相逕行舉發納入記點制，半年內違規記點達6點，將扣駕照1個月，駕駛還需接受道安講習，1年內吊扣駕照2次，再違反祭典條款時，將吊銷執照；未來會將擴大至小客車，但時間還未定。

露營車 個人可領自用小貨車牌照

國內露營風氣盛行，但現行國內露營貨車照領牌，只能由公司行號領取、須以載貨為主，交通部修正「道路交通安全規則」部分條文，7月1日起開放個人可領取露營貨車自用小貨車牌照，以1人1部為限。另露營車上常備有瓦斯爐，因此同步規定露營車申請牌照檢驗時，應具備合格規定滅火器。

●開放車輛變更LED車頭燈

車輛頭燈研發技術日新月異，現行除了有發光二極體（LED）頭燈變更需要，國外更已有雷射頭燈產品，因此，交通部7月1日起開放車輛可變更為符合規範的LED車頭燈。

●特殊規格車輛 可申請臨時通行證

因應國營企業為執行探採工程，特殊規格車輛長度、高度、總重量逾越一般汽車規格，但現行環保單位、鐵路、捷運營運機構，也有使用無法辦理審驗、檢驗、請領一般汽車牌照的清掃車輛及軌道公路兩用、隧道搶修車。交通部今年初預告修正「道路交通安全規則」，增列該等車輛得經主管機關報交通部核定後，可向公路監理機關申請核發臨時通行證。

●電子票證 41條台灣好行半價優惠

交通部公路總局鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，7月1日至9月30日，推使用電子票證，搭乘41條「台灣好行」路線享半價優惠；以熱門路線「高雄─墾丁」為例，原本電子票證票價為352元，半價優惠只要176元，若一家4口共同搭車出遊，來回可省下約1400元車資。

露營公車駕照

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