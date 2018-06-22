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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

網美打卡新貨！「台灣神山剉冰」食材都天然ㄟ

2018-06-22 19:30聯合報 記者沈佩臻╱即時報導

「喀滋！喀滋！」一出門就汗涔涔，冰品進入銷售旺季，台灣微粗顆粒剉冰口感向來受歡迎。台灣貝果品牌好丘第3年推出剉冰，今年以近年大受歡迎的戶外運動「登山健走」汲取靈感，將台灣四座山巒—玉山、阿里山、合歡山、陽明山分別製成4款美拍剉冰，全台各地水果物產也一併入料，濃濃台灣味層疊如山，顏色滋味都沁涼，即日起只在好丘信義獨家販售。

好丘今夏推出台灣山系冰品，分別以「玉山」、「阿里山」、「合歡山」、「陽明山」命名，顏色、食材各有不同，以大碗公盛裝，每碗240元，適合多人分食。好丘表示，每到夏日冰品銷售總大幅成長，其中，「合歡山」延伸自去年最熱賣款「玫瑰荔枝冰 」，此次剉冰上不只擺上彰化芬園手工黑葉荔枝凍，還升級鋪上荔枝鮮果肉，頂層則是少女心「手工玫瑰凍」，以南投埔里「玫開四度」玫瑰花瓣醬製成。

「玉山」款大量使用愛文芒果及鳳梨，綴以銀耳、金桔果凍、雲林百香果及龍眼蜜果漿，山頂則擺上「金桔檸檬」鮮果凍，鮮黃透亮色澤以「山梔子」天然染色，消暑降火。

「阿里山」則以海鹽鮮奶霜詮釋山頂繚繞雲海，輕輕撒上花蓮舞鶴煎茶粉，山頂上則是選用人氣咖啡「GOODMAN ROASTER」入料製成手工咖啡凍及糖漿。至於總是郁郁蔥蔥的「陽明山」，同樣選用花蓮「舞間茶心」煎茶製成煎茶凍，山腰則鋪上迪化街名店「夏樹甜品」花生仁，淋上煎茶奶霜醬，4款冰品皆附小餅乾、米香布朗尼等小點心。

此外，業者同場加映推出夏日限定飲品，其中「檸檬冬瓜冰搖咖啡」改自人氣西西里咖啡，除了現榨檸檬汁、美式咖啡，還加入台灣元素—台南善化「一等涼」古法冬瓜糖漿，迸出微妙滋味專屬台灣。另有添加高雄「大樹張媽媽」桑椹果醬的「金桔莓果氣泡飲」，以及選用「蜂蜜滴家」天然龍眼蜜、百香果的「薄荷蜜果氣泡飲」，售價均75元，僅限外帶。

薄荷蜜果氣泡飲（左）、檸檬冬瓜冰搖咖啡（右），每杯75元。記者沈佩臻／攝影
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好丘金桔莓果氣泡飲，售價75元。記者沈佩臻／攝影
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阿里山，售價240元，好丘信義店獨賣。記者沈佩臻／攝影
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「玉山」選用愛文芒果、鳳梨、銀耳、金桔果凍、雲林百香果及龍眼蜜果漿等入料。記者沈...
「玉山」選用愛文芒果、鳳梨、銀耳、金桔果凍、雲林百香果及龍眼蜜果漿等入料。記者沈佩臻／攝影
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台灣山系冰品「合歡山」，售價240元。圖／好丘Good Cho’s 提供
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玉山，售價240元，僅限好丘信義店販售。記者沈佩臻／攝影
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台灣山系冰品「陽明山」，售價240元。圖／好丘Good Cho’s 提供
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咖啡冰品阿里山

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