網美打卡新貨！「台灣神山剉冰」食材都天然ㄟ

2018-06-22 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈佩臻 ╱即時報導



「喀滋！喀滋！」一出門就汗涔涔，冰品進入銷售旺季，台灣微粗顆粒剉冰口感向來受歡迎。台灣貝果品牌好丘第3年推出剉冰，今年以近年大受歡迎的戶外運動「登山健走」汲取靈感，將台灣四座山巒—玉山、阿里山、合歡山、陽明山分別製成4款美拍剉冰，全台各地水果物產也一併入料，濃濃台灣味層疊如山，顏色滋味都沁涼，即日起只在好丘信義獨家販售。

好丘今夏推出台灣山系冰品，分別以「玉山」、「阿里山」、「合歡山」、「陽明山」命名，顏色、食材各有不同，以大碗公盛裝，每碗240元，適合多人分食。好丘表示，每到夏日冰品銷售總大幅成長，其中，「合歡山」延伸自去年最熱賣款「玫瑰荔枝冰 」，此次剉冰上不只擺上彰化芬園手工黑葉荔枝凍，還升級鋪上荔枝鮮果肉，頂層則是少女心「手工玫瑰凍」，以南投埔里「玫開四度」玫瑰花瓣醬製成。

「玉山」款大量使用愛文芒果及鳳梨，綴以銀耳、金桔果凍、雲林百香果及龍眼蜜果漿，山頂則擺上「金桔檸檬」鮮果凍，鮮黃透亮色澤以「山梔子」天然染色，消暑降火。

「阿里山」則以海鹽鮮奶霜詮釋山頂繚繞雲海，輕輕撒上花蓮舞鶴煎茶粉，山頂上則是選用人氣咖啡「GOODMAN ROASTER」入料製成手工咖啡凍及糖漿。至於總是郁郁蔥蔥的「陽明山」，同樣選用花蓮「舞間茶心」煎茶製成煎茶凍，山腰則鋪上迪化街名店「夏樹甜品」花生仁，淋上煎茶奶霜醬，4款冰品皆附小餅乾、米香布朗尼等小點心。