重量級刮刮樂超級連線來了 3個頭獎600萬

2018-06-22 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣彩券今天(22日)表示，將在下周二(7月3日)推出重量級刮刮樂「超級連線」，每張售價800台幣，共有3個頭獎600萬元，再加碼抽出300名國內萬元旅遊金好禮，且「免登錄、直接抽」，不管有沒有刮中獎金，都有抽獎機會。

台彩表示，「超級連線」刮刮樂共有超過150萬個獎項，總獎金逾13億元，總中獎率達63.53%。刮刮樂「超級連線」共6局遊戲區，每局遊戲採獨立對獎，刮開「您的號碼與加碼號碼」，可與各遊戲區內的「超級號碼」做比對。遊戲1~4中連成1條線可得獎金500元、四角全中可得800元、連成X可得1,000元，遊戲5中連成1條線可得2,000元、四角全中可得5,000元、連成X可得1萬元。

台彩表示，今年首次在「超級連線」遊戲6中加入一個FREE符號，讓消費者直接對中一個號碼，增加連線成功機會，四角全中可得5萬元、連成1條線可得10萬元、連成X即得頭獎600萬元。另外，為迎接暑假旅遊旺季，台彩特別推出國內萬元旅遊金加碼抽，消費者購買刮刮樂「超級連線」、免登錄、可直接參加抽獎活動。