台日攝影交流 清里美術館典藏來台展出

2018-06-22 20:27 中央社 台北22日電



日本四大專業美術館之一的清里攝影美術館，將在台灣美術館展出典藏340幅攝影家青年時期作品，年代橫跨120年，其中也包含12名台灣攝影家作品。

清里攝影美術館是日本長期以攝影藝術為主的美術機構，是日本四大以攝影藝術為主的專門美術館之一。該館的館長長期關注攝影家的青年時期作品，至目前為止以「青年攝影家典藏計畫」公開徵集的模式，已收藏6000件攝影藝術作品，其中半數是日本攝影師，半數為海內外國際攝影作品。

清里攝影美術館這次在台灣舉辦的「起始．永遠-日本清里攝影美術館典藏精選展」，將於6月23日至9月16日於台灣美術館登場，從清里攝影美術館典藏作品中精選而出，共展出74名攝影家的340幅作品，年代從1898年至2016年約120年，其中也包含12名台灣攝影家作品，也會在這回一次展出。

清里攝影美術館營運總監小川直美致詞表示，清里攝影美術館成立20年來，致力典藏攝影家的青年時期原作作品，這次來台展出的340件選錄作品，呈現日本戰後攝影史與攝影收藏的發展，同時也透過國際入選的各國青年創作者作品，為觀眾架構出近20年來國際攝影創作的發展面向。

此外，台灣美術館則會在7月7日至12月2日帶領台灣攝影家赴日，展出「回望-台灣攝影家的島嶼凝視1970s-1990s」，這也是文化部今年「重建台灣藝術史計畫」的重點展覽之一。由攝影家張照堂與沈昭良擔任策展人，蒐研1970年代至1990年代的台灣珍貴攝影作品，再現該時期台灣土地與人民的歷史記憶。