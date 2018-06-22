親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲北台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49聯合報 記者陳睿中╱即時報導

原訂將於10月底開航名古屋、福岡與北九州的星悅航空，近期傳出將「停飛福岡」的消息，引發網友熱議。在台代理星悅航空的雍利企業股份有限公司則表示，目前仍還在爭取福岡機場時間帶中。

星悅航空以新北九州機場為基地，過去多經營九州─東京間的國內航線。機上提供有免費飲品、個人視聽娛樂設備，以及有免費30公斤的托運行李額度、免費選位等服務，加上媲美廉航的機票售價、寬敞的座位，因此成為介於傳統航空與廉價航空間的特殊型態，星悅也自詡為「精品航空」。

自2016年起，星悅即透過包機型態運行台日航線。而在今年4月開始，星悅航空正式公告將於10月28日開航台北飛往福岡、北九州與名古屋中部等航線，令不少旅客相當期待。但近日包括《清倉機票情報站》、《Just.崩潰.ME-台日航線廉價航空LCC歷史票價查詢網》、PTT等相關討論區中，均傳出星悅將停飛福岡，並於明年加開台北─沖繩航線的相關討論。

對於此說法，雍利表示，日本總公司尚未正式公佈相關資訊，目前也仍還在爭取福岡機場的時間帶中。另外亦尚未接獲開航台北─沖繩的訊息。後續相關資訊，預將於7月底舉行記者會時再行對外公佈。目前在星悅航空官網，也仍可看到台北─福岡航線的相關廣告，但下方也有「開航是以有關當局核可為前提」的備註字句。

福岡是九州最大城市，也是大阪市以西人口最多的城市，擁有大宰府天滿宮、福岡塔等觀光景點，也有拉麵、內臟鍋等經典美食，還可作為遊玩九州地區的門戶。目前台北─福岡有華航、長榮、台灣虎航與香草航空等業者執飛，3～5月期間整體平均載客率分別為91.2%、87.2%與82.8%。表現不差。若星悅航空未來真的因時間帶因素而停飛福岡，勢必會讓旅客少一個搭機的新選擇。

目前於星悅航空官網，仍可看見開航相關資訊。圖／截自星悅航空官網
目前於星悅航空官網，仍可看見開航相關資訊。圖／截自星悅航空官網
分享
星悅航空。圖／取自スターフライヤー （SFJ）粉絲頁
星悅航空。圖／取自スターフライヤー （SFJ）粉絲頁
分享

福岡航線機場

相關新聞

8大交通新制 7月1日上路

2018-06-22 20:46

網美打卡新貨！「台灣神山剉冰」食材都天然ㄟ

2018-06-22 19:30

預測世足冠軍 拿5萬現金再送郵輪5日雙人遊

2018-06-22 16:16

15年探索 台灣西南海域首度發現「可燃冰」

2018-06-22 20:47

父兄是警察、閨密也上公職 甜美正妹不甘心拚上地特

2018-06-22 20:45

BTS防彈少年團加持！LG G7＋ThinQ登台

2018-06-22 18:28

桃市1境外移入麻疹病例 個案接觸者約152人

2018-06-22 18:26

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

背包客暑假出國看過來 旅遊達人傳授防疫妙招

2018-06-22 17:55

影／善用冰箱整理術 食材保鮮又節能

2018-06-22 17:18

全球華文永續報導獎倒數八天 角逐百萬元總獎金

2018-06-22 17:11

漫威迷注意！ 泰國「漫威主題樂園」今夏登場

2018-06-22 15:51

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

行道樹弱不禁風 10原因釀災

2018-06-22 14:21

中捷筏子溪鋼桁架橋 國內軌道最長單跨橋梁

2018-06-22 14:17

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

乾癬指甲 恐是關節炎前兆

2018-06-22 14:06

逾8成醫美臉書 違規促銷療程

2018-06-22 14:06

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑

2018-06-22 13:19

珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷

2018-06-22 13:08

中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善

2018-06-22 13:06

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45

到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景

2018-06-22 12:28

台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染

2018-06-22 12:13

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳

2018-06-22 11:49

大南澳闖關尋寶CP值高 關關都有獎還能抽iPhone X

2018-06-22 11:49

買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規

2018-06-22 11:44

揭開暑假序幕 周末到竹東稻田迷宮玩

2018-06-22 11:04

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊

2018-06-22 11:02
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」

2018-06-22 16:33

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送

2018-06-22 15:52

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺

2018-06-22 14:30

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」

2018-06-22 18:12

豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水

2018-06-22 15:13

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top