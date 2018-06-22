原訂10月28日開航 星悅「停飛台北─福岡」引熱議

2018-06-22 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



原訂將於10月底開航名古屋、福岡與北九州的星悅航空，近期傳出將「停飛福岡」的消息，引發網友熱議。在台代理星悅航空的雍利企業股份有限公司則表示，目前仍還在爭取福岡機場時間帶中。

星悅航空以新北九州機場為基地，過去多經營九州─東京間的國內航線。機上提供有免費飲品、個人視聽娛樂設備，以及有免費30公斤的托運行李額度、免費選位等服務，加上媲美廉航的機票售價、寬敞的座位，因此成為介於傳統航空與廉價航空間的特殊型態，星悅也自詡為「精品航空」。

自2016年起，星悅即透過包機型態運行台日航線。而在今年4月開始，星悅航空正式公告將於10月28日開航台北飛往福岡、北九州與名古屋中部等航線，令不少旅客相當期待。但近日包括《清倉機票情報站》、《Just.崩潰.ME-台日航線廉價航空LCC歷史票價查詢網》、PTT等相關討論區中，均傳出星悅將停飛福岡，並於明年加開台北─沖繩航線的相關討論。

對於此說法，雍利表示，日本總公司尚未正式公佈相關資訊，目前也仍還在爭取福岡機場的時間帶中。另外亦尚未接獲開航台北─沖繩的訊息。後續相關資訊，預將於7月底舉行記者會時再行對外公佈。目前在星悅航空官網，也仍可看到台北─福岡航線的相關廣告，但下方也有「開航是以有關當局核可為前提」的備註字句。