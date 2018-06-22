BTS防彈少年團加持！LG G7＋ThinQ登台

2018-06-22 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



搭載創新AI技術及多項獨創功能的LG最新旗艦機皇LG G7＋ThinQ正式登台，在代言人BTS防彈少年團的加持之下，即日起至6月30日推出一系列預購優惠，除了加贈BTS專屬Boombox音箱禮盒組、LG X BTS專屬Smart Case，6月25日前預購並完成付款還有機會抽中市價7,800元的2018 SBS SUPER CONCERT IN TAIPEI搖滾區門票，一睹BTS防彈少年團的舞台魅力。

LG G7＋ThinQ配備獨家超高亮度6.1吋QHD＋ FullVision全視野螢幕、業界獨創的Boombox喇叭及DTS：X 3D環繞音效技術，即使在陽光直射的戶外依舊可清晰觀看影像，戴上耳機可感受到最高達7.1聲道的立體環繞音效，Boombox喇叭利用手機內部空間做低音喇叭的共振音箱，提供相較於一般智慧手機兩倍的低音效果，放置在BTS專屬Boombox音箱禮盒上更能強化共振。

搭載最新AI相機的LG G7＋ThinQ，雙主鏡頭配備1,600萬畫素的標準鏡頭與超廣角鏡頭，可透過人工智慧技術自動偵測並分析拍攝主體或場景，提供19種建議模式；超亮相機功能可自動偵測拍照環境下的光線來源，在低光源環境下提供更高的影像亮度，超廣角相機也全面升級，大幅減少邊緣失真；另外還有全新的肖像模式，能拍出具有景深效果的專業影像。

LG G7＋ThinQ也搭載最新Google Lens功能，透過鏡頭對焦想要查找的物品、內容並點擊，即可進行搜尋、購物、掃描或翻譯，還搭配首次配置的AI快捷鍵，方便快速使用Google語音助理、Google Lens等智慧功能。此外，LG G7＋ThinQ具備IP68防水防塵等級，並通過MIL－STD810G美國軍事級摔落測試，上市首波推出極光黑、摩洛哥藍兩色，單機價26,900元，7月2日起於中華電信獨家開賣。

即日起至6月30日於PChome購物中心、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、神腦線上購物、樂天市場、KKBOX－KK選物、葳訊數位生活館、地標網通等指定通路預購LG G7＋ThinQ，限量加贈BTS專屬Boombox音箱禮盒組、LG X BTS專屬Smart Case，送完為止。LG X BTS專屬Smart Case運用NFC技術，套上手機就會跳出BTS防彈少年團7位團員的不同主題及一款團體主題可供下載，主題包括桌布、背景與來電大頭貼等，LG手機使用者也可透過LG SmartWorld App下載BTS防彈少年團專屬主題。