桃市1境外移入麻疹病例 個案接觸者約152人

2018-06-22 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



麻疹個案又起！桃園市21日確診1名境外移入麻疹病例，衛生局表示，該病例在5月28日至6月4日期間，曾到泰國象島與曼谷自由行，回國後陸續出現身體不適，立即前往醫院就醫，經採檢確診為麻疹，目前桃園市衛生局啟動防疫機制，掌握個案接觸者約152人，將持續監測接觸者健康，並寄送衛教單張，提醒接觸者出入公共場所配戴口罩，落實自主健康管理。

衛生局表示，該個案14日出現肌肉痠痛症狀、16日有噁心嘔吐情形、17日因症狀持續且臉部出疹，雖已立即就醫，期間曾至其他公共場所，因發燒後約4天開始出疹，出疹後從臉到軀幹、四肢陸續有病灶，但在出疹前後4天就具有傳染性。

考量麻疹傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳播，且麻疹自感染到出疹的潛伏期約有7至18日，衛生局提醒，民眾如一旦出現「發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹」等疑似症狀時，請落實自主隔離，不要自行就醫，應立即配戴口罩並主動撥打衛生局防疫專線0800-033-355，聯繫防疫人員協助安排就醫。

衛生局長王文彥提醒，台灣鄰近國家持續有麻疹病例發生，民眾如計劃至泰國、印度、印尼、菲律賓、中國大陸等流行地區，可考慮先至旅遊醫學門診進行諮詢評估，或進行至桃園市21家可自費施打MMR疫苗醫療院所自費施打MMR疫苗。