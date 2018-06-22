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台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法

2018-06-22 18:15聯合報 記者高詩琴╱即時報導

台電今天舉行107年股東常會，「核能流言終結者」兩名大將黃士修與張中一今年首次以台電股東身份參加股東會。張中一在發言時指出，台電今年已經降壓降頻好幾次，按照法規台電應該要先向主管機關經濟部提出電力不足預測並取得核備。對此，台電今天坦白回應「有申請，但沒有核備成功」，黃士修對此怒批「台電公然違法」。

黃士修說，大家都知道，「台電股票向來不會漲，也不會發股利」。但是他們今年還是自己掏腰包，特別取得台電股票，首次以台電股東身份出席，為的就是關心台電政策。

張中一表示，台電今年已經降壓降頻好幾次，但是台電調度SOP是依據「台電電源不足時期限制用電辦法執行及通報機制」所制訂的，依照電源不足時期限制用電辦法第四條，「電能供應事業預期電源不足時，應於當年三月底前就該年可能發生缺電之期間及缺電量，報請主管機關核備並公告之」，請問台電有沒有報請主管機關核備並公告？

張中一說，如果台電沒有取得核備，是誰下令允許降壓降頻的？決策過程是否有違法，要如何咎責？

對此，台電調度處長吳士襄回答時坦言，台電有送出申請，「但是沒有核備成功」。降壓主要是在不影響用戶發電以及發電設備安全情況之下，以非常態、小幅度降低電壓，維持電力供需平衡。備轉容量低的時候，若有發生機組故障或氣溫增加，為了確保電力安全來採行短暫措施。

黃士修指出，台電調度處承認沒有法源依據，卻還進行降壓，台電是公然違法。

台電今天舉行107年股東常會，核終成員張中一（左、藍色衣服）出席發言。記者高詩琴...
台電今天舉行107年股東常會，核終成員張中一（左、藍色衣服）出席發言。記者高詩琴/攝影
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台電黃士修核能

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