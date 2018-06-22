中華電信再招考271人 年薪至少16個月

2018-06-22 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



中華電信宣布將招募人才，初步先釋出基層員工271名職缺，以工務類招考人數為最多，起薪從37k至39k，將從6月22日起至7月2日僅受理網路報名，預計可填補退休潮人力。

電信龍頭中華電信過去為公職考生報考的選項之一，儘管民營化後，想進入仍得透過考試徵選，因福利佳、工作穩定、有年終及績效獎金，吸引不少考生報考，今年第一階段考試將在8月5日登場、口試為9月8日，公布錄取名單則在9月28日。

中華電信本周公布107年基層專員遴選簡章，共招募工務、資訊、機務、電力、業務等人才，包括線路維運、電信網路規劃設計及維運、傳輸網路規畫維運、電力空調維運管理、資訊系統開發及維運、行銷業務推廣、企業客戶服務及行銷等7項遴選類別，錄取名額合計271名。

而除了業務類對於學歷要求只要大學畢業、不限科系外，其餘皆要求有電子、電機、電信、資訊、資工等相關科系，或是電機、自動控制、能源、冷凍空調工程等相關科系畢業者才能報考。

依據簡章公告，只要錄取雇用，業務類月薪有3萬7125元、工務類則分3萬7125元或3萬9125元，另外將視營運情況及員工績效表現等，另核發獎金、員工酬勞等，預計年薪有16至18個月。