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還原國旅卡決策過程 觀光局今緊急要求銀行刪水電瓦斯項目

口誤非公然說謊 文大宿委會籲姚立明道歉

2018-06-22 18:08聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

21日三立新聞台「新台灣加油」節目，前文大副教授姚立明質疑文大學生於前一天節目中將一學期說成六個月「是不是故意說謊我不知道」，主持人廖筱君幫腔指「說謊吔」！節目標題打上「大群館前館長昨上節目！姚立明打臉！她公然說謊」標題。

對此，中國文化大學學生宿舍委員會今天發出聲明指出，該名受訪的范同學確實是大群館現任館長，其於錄製過程均依照事實陳述，其發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只是一時忘記扣除寒暑假期間。希望姚立明對此致歉，還給學生清白。完整聲明如下:

宿委會聲明

本會大群館館長范同學20日於三立電視台受邀錄製「新台灣加油」節目時，其發言遭嚴重扭曲與惡意不實指控，宿委會對此表達以下不滿：

一、本會第22屆高層幹部任期至107/06/30，相關網站上標註日期係因交接作業提早進行所誤植，目前已著手更改；范同學受訪時確實為本會大群館現任館長，部分媒體所稱之為「大群館前館長」，應為錯誤。

二、范同學於錄製過程均依照事實陳述，其發言「宿舍一學期可住6個月」純屬口誤，只係一時間忘記扣除寒暑假期間，卻被該節目來賓姚立明教授質疑是「故意說謊」。本會強烈譴責這樣扭曲事實的惡意指控，並要求姚教授對此道歉，還給范同學一個清白。

三、部分媒體就此事件進行報導後，部分人士對范同學進行言語上的惡意攻擊 ，已經對范同學造成莫大傷害；本會呼籲相關人士停止如此惡質的抹黑行為，不要再對針對范同學做不實栽贓。

四、本會再次重申，對於大群館宿舍的使用問題，本會敦促校方及台北市政府盡速釐清；宿委會並且堅持，無論將來大群館動向為何，均需以400多位學生的住宿權益不受損為前提，絕不能讓住宿生的權益因此犧牲。

文大宿舍大群館成為藍綠角力的政治事件。本報資料照片
文大宿舍大群館成為藍綠角力的政治事件。本報資料照片
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中國文化大學學生宿舍委員會聲明。圖/文化大學提供
中國文化大學學生宿舍委員會聲明。圖/文化大學提供
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館長姚立明宿舍

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