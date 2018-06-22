金石堂城中店走過34年 見證重慶南路風華

2018-06-22 18:09 中央社 台北22日電



金石堂城中店因租約到期，房東不續租，將於24日熄燈。回顧金石堂城中店34年歲月，見證重慶南路書店風華。

金石堂城中店地處的台北市重慶南路，曾是日治時代台北城最繁華的本町通（重慶南路）與榮町通（衡陽路），城中店見證重慶南路書街的繁華，過往沉浸在書店的知識之海，愛書人舉步遊逛之間，老建築物裡盈滿了人們安心的踏實，而這份閱讀的安寧舒適，正是書店存在的使命。

34歲是金石堂城中店走過的歲月，正如作家吳若權所言，「金石堂城中店華麗轉身，告別一座城市，記憶不滅，精采一輪歲月」。城中店的歇業，讓人緬懷起重慶南路從1940至1990年代的風華絕代。

時報出版「書街舊事：從府前街、本町通到重慶南路」作者黃開禮寫道，在那個時代，店面被視為不得了的金雞母，尤其從北門到西門這一帶，是台北城最繁榮的中心，重慶南路「書店一條街」更是國家文化重鎮的象徵，這裡出入最多的就是年輕人。

黃開禮認為，年輕人是生力軍、是社會未來的棟梁，所以書店販賣的其實就是希望與隱藏的力量。

重慶南路是當時台北城繁榮的代表，更是台灣文化草創期的象徵，作者黃開禮透過書籍細數前塵往事，帶領讀者回顧書街從風雨飄搖到風起雲湧的半世紀。他在書中坦言，「其實門市的利潤微薄，如果沒有自己品牌的出版品做主力，要獲利並不容易」。

事實上，當時的書街與台灣經濟起飛的鏈結，也顯示出台灣根基的元素。黃開禮在書中描述，1960年到1970年代物資匱乏、電視也不普及，看電影又是高端消費，閱讀便成為一般人消遣情緒的出口，「當時開書店一定要兼做出版，才會有高利潤，但當年偷書賊非常多」。

黃開禮自己開店時，房租就占了營運成本1/3，人事占1/3，稅賦、水電等開銷不說，一本書進價7折，售價8折，「賣10本書可賺1本書，如果不巧有雅賊進門偷了1本書，就要白做10本書才能打平」。

當時黃開禮在重慶南路擁有的3個門市，除代銷其他出版社書之外，正文與正元兩家出版社每年的印書量超過百種，出版書種有社會人文、哲學藝術、散文小說、財經、醫藥、生活保健和辭典、字典、高工高職教科書、電腦等。「出版市場如此的蓬勃興旺，又何必在意有沒有店面？所以大家都想開門市，好像也是一種傳統觀念的魔咒」。

他也在書中透露了書店與租書店的關係，「武俠小說最早在報紙副刊上連載，每天刊出約千字，讀者往往意猶未盡。因此，出版社將作品集結成書後，立即風靡全台」。但那時買書對一般人仍是負擔，租一本書只要書價1/10，租書店應運而生，光台北地區就有1000多家，雖然大多設在小巷弄裡，卻門庭若市。

黃開禮回憶，租書店應運崛起後，造就台灣大眾文學傳播風潮，無論言情、武俠、歷史、古典小說或鄉野傳奇，都是書店熱銷書。此外，日漫興起，漫畫書又為租書店再創高峰。

曾經那是一個台灣文化萌芽期的舊時代，34年後金石堂城中店因租約到期歇業，道盡了實體書店門市的經營困苦，更多無法忘懷的，是人們對書街舊事的難忘情誼。