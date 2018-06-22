影／雷雨狂襲新北 汐止傳水淹1公尺 氣象局:鋒面經過

相關新聞
國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板2018-06-22 13:34
影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做2018-06-22 13:32
台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意2018-06-22 13:05
影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨2018-06-22 11:59
買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規2018-06-22 11:44
預測世足冠軍 拿5萬現金再送郵輪5日雙人遊2018-06-22 16:16
BTS防彈少年團加持！LG G7＋ThinQ登台2018-06-22 18:28
台電坦言沒核備成功就降壓 核能流言終結者：公然違法2018-06-22 18:15
要搶才吃得到！正宗港式飲茶的「震撼教育」2018-06-22 18:12
高考一二級下月報名 考選部公布缺額2018-06-22 18:09
中華電信再招考271人 年薪至少16個月2018-06-22 18:08
背包客暑假出國看過來 旅遊達人傳授防疫妙招2018-06-22 17:55
影／善用冰箱整理術 食材保鮮又節能2018-06-22 17:18
全球VLSI會議 交大論文上榜量並列全球第四2018-06-22 17:13
全球華文永續報導獎倒數八天 角逐百萬元總獎金2018-06-22 17:11
漫威迷注意！ 泰國「漫威主題樂園」今夏登場2018-06-22 15:51
孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術2018-06-22 15:47
首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」2018-06-22 15:29
行道樹弱不禁風 10原因釀災2018-06-22 14:21
中捷筏子溪鋼桁架橋 國內軌道最長單跨橋梁2018-06-22 14:17
愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？2018-06-22 14:09
乾癬指甲 恐是關節炎前兆2018-06-22 14:06
逾8成醫美臉書 違規促銷療程2018-06-22 14:06
當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機2018-06-22 13:30
25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍2018-06-22 13:23
台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手2018-06-22 13:19
唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑2018-06-22 13:19
珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷2018-06-22 13:08
中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善2018-06-22 13:06
未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭2018-06-22 12:45
到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景2018-06-22 12:28
台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染2018-06-22 12:13
桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳2018-06-22 11:49
大南澳闖關尋寶CP值高 關關都有獎還能抽iPhone X2018-06-22 11:49
揭開暑假序幕 周末到竹東稻田迷宮玩2018-06-22 11:04
鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨2018-06-22 11:03
指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊2018-06-22 11:02
都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因2018-06-22 11:00
油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急2018-06-22 10:07
熱門文章
婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？2018-06-22 09:00
台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手2018-06-22 13:19
愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？2018-06-22 14:09
影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨2018-06-22 11:59
孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術2018-06-22 15:47
豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒2018-06-22 14:20
執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日2018-06-21 19:03
油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急2018-06-22 10:07
首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」2018-06-22 15:29
對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報2018-06-21 19:09
美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心2018-06-22 09:48
國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板2018-06-22 13:34
樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命2018-06-22 11:16
影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救2018-06-22 14:52
當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機2018-06-22 13:30
母女之間／她需要妳的傾聽2018-06-22 06:00
高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨2018-06-22 06:45
今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業2018-06-22 00:00
梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水2018-06-22 14:50
影／大雷雨土石沖刷 基隆港黃了一大半有如「陰陽海」2018-06-22 16:33
鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨2018-06-22 11:03
大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風2018-06-22 15:41
會手語、養過貓的大猩猩可可離世2018-06-22 10:19
我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯2018-06-22 06:00
台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈2018-06-22 05:05
漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精2018-06-22 14:02
險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山2018-06-21 21:30
用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事2018-06-22 09:17
台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意2018-06-22 13:05
台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測2018-06-21 22:34
只是搬家！詹記麻辣鍋南京店營業到7月 訂位已秒殺2018-06-22 14:30
台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得2018-06-21 20:01
童年記憶／第一次學騎腳踏車2018-06-22 06:00
7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠2018-06-22 11:10
喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路2018-06-21 23:20
LINE慶祝7周年 3組動態貼圖首度免費大放送2018-06-22 15:52
豪雨水庫進帳逾1.6億 台南解除一階限水2018-06-22 15:13
空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌2018-06-21 20:31
25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍2018-06-22 13:23
基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」2018-06-22 15:08
留言