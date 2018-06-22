背包客暑假出國看過來 旅遊達人傳授防疫妙招

2018-06-22 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



暑假要來了，背包客想快樂出國、健康歸國，應在旅行包中放哪些防疫小物？旅行超過107個國家的旅行作家謝哲青公開自己的旅行包，傳授防疫妙招。他說，因許多旅遊疾病傳染媒介都是蚊蟲，所以防蚊液最不可或缺。

謝哲青分享，每次旅行都會備妥旅遊防疫包，除防蚊液外，也會攜帶乾洗手、含酒精溼紙巾、白藥水，但他並沒有攜帶成藥出國的習慣，如果在海外感到不適，他最常跑到飯店或機場的醫療室就醫。

疾管署防疫醫師黃頌恩提醒，很多人擔心浪費乾洗手液，只擠一點點，這是錯誤觀念，乾洗手一定要搓30秒以上，才能有效預防。而且，如果有乾淨的水源及肥皂務必優先使用，乾洗手只適用於不得已的時候。

謝哲青說，出國前掌握當地是否有傳染病疫情十分重要，前陣子出發到非洲參與公益活動前，因為擔心當地傳染病疫情，事先至旅遊醫學門診進行評估，並依醫師建議接種黃熱病及A肝疫苗，以及服用瘧疾預防用藥。