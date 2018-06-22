影／善用冰箱整理術 食材保鮮又節能

2018-06-22 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



冰箱是必備的家用電器，雖然幾乎家家戶戶都有，可是冰箱達人表示，許多人整理冰箱方法出錯、擺設食物位置也不對，導致食物保存時間縮短，存放的效率也降低，甚至還比較耗電。達人指出，想要有效利用冰箱，掌握擺設的正確位置，儲藏方法，以及存放最多8分滿都可以提高冰箱貯存效率。

一般人常將牛奶、雞蛋存放在冰箱門，甚至冰箱門上也有雞蛋專屬存放的位置，但是，主婦聯盟環境保護基金會講師陳淑宇表示，冰箱門因開開關關，溫度變化最大，也是冰箱中最不冷的地方，因此，比較容易壞掉的雞蛋、牛奶不宜放在這個位置，通常要放在冰箱中間櫃子比較好；那冰箱門適合放什麼呢？陳淑宇表示，適合放枸杞、紅棗等乾貨，以及調味罐、油、醬油、醬油膏等等。

至於蔬果放冰箱如何正確貯藏？陳淑宇表示，水果像是芒果、蔬菜等，盡量用餐巾紙或者白報紙包起來，水份比較不會蒸發，蔬菜則大多怕冷，儲藏時也可以用同樣的方式包起來，避免變黑、變壞，都可以延長蔬果新鮮期限。此外，還有一個延長保存的方法，就是盡量讓食材維持它生長的姿勢，陳淑宇說，像是紅蘿蔔是直立生長，也可以直立地擺放，保存的新鮮期也能維持比較久。