全球華文永續報導獎倒數八天 角逐百萬元總獎金

2018-06-22 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張錦弘 ╱即時報導



2018《第二屆全球華文永續報導獎》自6月日1日起徵件，目前已收到來自兩岸三地優秀作品報名，其中還有不少媒體首度參賽，全球華文永續報導獎已成為國內外媒體共同交流的最佳平台，今年祭出總奬金高達130萬元，距離6月30日24時報名截止還有八天的黃金時間，歡迎各路好手踴躍報名參加。

由TVBS信望愛永續基金會主辦、世新大學及聯合報系願景工程協辦「全球華文報導獎」，以建設性新聞學方法，製作生態文明為主題的新聞報導，去年首辦後獲得各界支持，也是目前相關報導奬比賽中「含金量」較高的報導奬。

第二屆總奬金超過130萬元，較去年首屆總獎金增加10.8%，學生組奬金更是翻倍，參賽類分為平面、影片、融媒體類；其中影片類增加長版、短版兩子類，融媒體類的首奬奬金20萬元則是所有項目中奬金最高的奬項。

徵件活動自本月1日起跑，截至目前為止，主辦單位收到來自兩岸三地的參賽作品，作品議題相當豐富，有農業、漁業、交通運輸、空汙、綠能等，顯示大家對於「生態文明」的涵義有愈來愈深的了解，進而付出行動製作專題，且內容不只提出問題，還有報導可行解決方案、具有啟發性觀點，或是可以運用資源等，來改變現狀，達到建設性新聞的精神。

在作品類別方面，平面及影片類收到較多的作品，鼓勵大家踴躍報名融媒體類，跨出既有熟悉領域，將廣播、影像、文字等整合成新媒體型態作品，只要付出行動嘗試，就很有機會拿奬。

第二屆全球華文報導獎徵件活動進入倒數8天，還沒有報名參加的媒體人及學生請把握時間投件，收件至6月30日24時截止。得獎者主辦單位將頒發奬金、奬座、奬狀及入圍手冊，尤其每位入圍者皆獲頒一張奬狀，還有由雕塑家楊北辰親手打造蜜蜂奬座，並附上作者簽名和作品編號，非常具有保存紀念價值。

詳細辦法請見「全球華文永續報導獎」官網https://www.newsaward.org/activity。並可透過臉書專頁掌握最新訊息，網址：https://www.facebook.com/newsaward/。