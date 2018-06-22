親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲北台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

兩個月內三間書店熄燈 紙本書還有未來嗎？

調查局破比特幣吸金集團 知名律師也捲入

預測世足冠軍 拿5萬現金再送郵輪5日雙人遊

2018-06-22 16:16聯合報 記者羅建怡╱即時報導

2018世界盃足球賽正如火如荼的進行中，全台掀起足球熱，6/15至6/30燦星會員至活動網頁預測世足8強及冠軍，命中就送旅遊金還可抽5萬，另外再抽太陽公主號遊輪5日雙人遊(市價43,040元)，總獎金逾10萬元。

燦星旅遊「預測世足8強及冠軍」活動，每預測成功一隊即可獲得20點旅遊金，8支隊伍全猜中加碼送500點旅遊金，最高可獲得660點(1點=1元、660點=660元)旅遊金。成功預測世足賽冠軍，還有機會抽中5萬元。

世足賽踢得火熱，7/13至7/16適逢燦星會員特典，各國旅遊PK戰，暑假超高CP值行程全出動。其中，「關西京阪奈5日」27,999元起；「韓國5日」升等五星住宿和餐食，加贈HERO塗鴉秀，暑假一口價9,900元；「五星北海道5日」到富良野賞薰衣草花海、入住一晚五星希爾頓酒店，優惠一口價30,900元；「唯美九寨溝8日」2萬元有找；「泰國5日」搭上造價2千萬的時尚遊艇夜遊湄南河22,999元起。

預測世足8強及冠軍活動內容可查網頁：

https://www.startravel.com.tw/project/st/starmem_event/。

造價2千萬的時尚遊艇夜遊湄南河，是今夏熱門玩法。圖／燦星旅遊提供
造價2千萬的時尚遊艇夜遊湄南河，是今夏熱門玩法。圖／燦星旅遊提供
分享

足球遊艇

相關新聞

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規

2018-06-22 11:44

漫威迷注意！ 泰國「漫威主題樂園」今夏登場

2018-06-22 15:51

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

行道樹弱不禁風 10原因釀災

2018-06-22 14:21

中捷筏子溪鋼桁架橋 國內軌道最長單跨橋梁

2018-06-22 14:17

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

乾癬指甲 恐是關節炎前兆

2018-06-22 14:06

逾8成醫美臉書 違規促銷療程

2018-06-22 14:06

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑

2018-06-22 13:19

珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷

2018-06-22 13:08

中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善

2018-06-22 13:06

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45

到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景

2018-06-22 12:28

台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染

2018-06-22 12:13

桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳

2018-06-22 11:49

大南澳闖關尋寶CP值高 關關都有獎還能抽iPhone X

2018-06-22 11:49

揭開暑假序幕 周末到竹東稻田迷宮玩

2018-06-22 11:04

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊

2018-06-22 11:02

都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因

2018-06-22 11:00

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

注意午後熱對流發展 彭啟明：一兩周內尚無颱風跡象

2018-06-22 09:02

天氣悶熱 北部防午後大雷雨

2018-06-22 08:25

交通宣導颳科技風 靠機器人吸睛

2018-06-22 08:22

皮屑如雪花落下 乾癬新療法患者改善7成以上

2018-06-22 07:47

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

擴散條件佳 西半部、東北部空品普通等級

2018-06-22 05:01

訂房平台賣非法房源 將開罰

2018-06-22 00:13

K書不要K過頭 2招舒緩肩頸痠痛

2018-06-21 23:57
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

漂亮姊姊孫藝珍好會穿 「煩后」黃正音變學人精

2018-06-22 14:02

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top