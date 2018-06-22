預測世足冠軍 拿5萬現金再送郵輪5日雙人遊

2018-06-22 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



2018世界盃足球賽正如火如荼的進行中，全台掀起足球熱，6/15至6/30燦星會員至活動網頁預測世足8強及冠軍，命中就送旅遊金還可抽5萬，另外再抽太陽公主號遊輪5日雙人遊(市價43,040元)，總獎金逾10萬元。

燦星旅遊「預測世足8強及冠軍」活動，每預測成功一隊即可獲得20點旅遊金，8支隊伍全猜中加碼送500點旅遊金，最高可獲得660點(1點=1元、660點=660元)旅遊金。成功預測世足賽冠軍，還有機會抽中5萬元。

世足賽踢得火熱，7/13至7/16適逢燦星會員特典，各國旅遊PK戰，暑假超高CP值行程全出動。其中，「關西京阪奈5日」27,999元起；「韓國5日」升等五星住宿和餐食，加贈HERO塗鴉秀，暑假一口價9,900元；「五星北海道5日」到富良野賞薰衣草花海、入住一晚五星希爾頓酒店，優惠一口價30,900元；「唯美九寨溝8日」2萬元有找；「泰國5日」搭上造價2千萬的時尚遊艇夜遊湄南河22,999元起。

預測世足8強及冠軍活動內容可查網頁：