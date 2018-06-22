漫威迷注意！ 泰國「漫威主題樂園」今夏登場

2018-06-22 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



今年夏天到泰國旅遊又多了一個新景點！亞洲區「The Marvel Experience」預計7月初即將於曼谷開幕，遊客可透過互動遊戲扮演漫威角色，包括金剛狼、雷神索爾、美國隊長、尼克·福瑞上校等，讓漫威迷過過英雄癮。

佔地10,000平方公尺的「The Marvel Experience」將以「泰國漫威基地」作為中文官方名稱，座落在曼谷Mega Bangna購物中心周邊，斥資10億泰銖建造。遊客進入園區後可辦專屬的身分證件，化身為神盾特工一員，並透過高科技互動設施，提供豐富遊戲模式，與20種英雄角色盡情互動。另外，在語言方面，泰國漫威基地臉書公布，將提供泰文、英文、中文服務，不過目前中文僅提供旅遊團體申請。

泰國漫威基地園區一共設計7大園區，4D動感影院、360度球形投影、高科技互動設備，讓漫威迷能以心目中英雄視角展現超能威力。此外，園區內也設有復仇者聯盟咖啡廳、超級英雄輕食餐廳、紀念品店等，讓遊客盡情遊玩的同時也能滿足購物需求。

地址：Megabangna, Bangna-Trad Rd. Km. 8, Bangplee, Bangkok Thailand