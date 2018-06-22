孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市一名國三學生，去年暑假，身高從163公分長到168公分，短短二個月長高5公分。衛福部台中醫院小兒科主任陳敏恭說，這名國三生落實長高三要素，包括睡眠要睡得早、睡得好、睡得久，以及大量運動，均衡飲食等，台灣很多孩子升學壓力大，要應付不少作業、考試，難以落實，建議家長可趁暑假，盡可能協助小孩早睡，鼓勵小孩呼朋引伴從事大量的運動，引導小孩飲食均衡，進食富含鈣質食物，完成長高的夢想。

醫師陳敏恭指出，暑假孩子較沒有課業壓力，建議不要睡午覺，應該在下午從事大量的、出力的運動，每天運動至少要二小時，運動強度最好達到呼吸有點喘，或手腳有點酸酸的感覺，如此到了晚上，小孩都累到很想睡覺，這時家長應鼓勵小孩在晚上9時到10時，趁著生長激素開始分泌時睡著，越早越好，並且睡到自然醒。

很多家長對於調整孩子的睡眠時間很困擾，認為達成率很低，暑假都要拖到晚上11時、12時才睡。陳敏恭建議家長，儘量讓孩子睡前2到3小時不要進食；睡前至少半小時，不要使用3C產品，這些方法都能夠協助睡眠品質，養成孩子睡眠習慣，孩子就有機會長高許多。

陳敏恭認為，孩子長高的第三關鍵是均衡營養，尤其需要足夠的鈣質，建議每天1到2份低脂牛奶或牛奶製品（優格或起司）。含鈣較多食物也包括小魚乾、小蝦米、深綠色蔬 菜、豆腐等，只要小孩只要不要偏食，幾乎都可從食物攝取到足夠的鈣質，不需額外補充鈣片。另外，根據去年美國兒科雜誌發表論文，每天吃一個蛋可以幫助學齡前的小孩長高。