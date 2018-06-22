首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



「北村韓屋村」是首爾知名的人文觀光景點，但由於觀光人潮眾多，嚴重影響當地居民生活，因此首爾市政府自7月起，將實施8條相關改善政策，其中規定北村韓屋村於平日、周六上午10點至17點為開放參觀時間，清晨與深夜限制遊客通行，周日則為「巷弄休息日」。

位於景福宮、昌德宮和宗廟間的北村韓屋村，已約有600年歷史，過去是高官或王族居住的高級住宅區，至今仍然完整保留了約900棟的傳統建築，並且透過文化體驗館、韓屋餐廳、藝廊等型態注入新活力，過去也曾被聯合國教科文組織頒發亞太區文物古蹟保護獎傑出項目獎。獨特的人文魅力與歷史氛圍，再加上免入場門票，因此讓北村韓屋村成為許多自由行、團體客必遊之地。

只是由於北村韓屋村每日湧入萬名旅客，影響到當地居民的生活，甚至帶來環境髒亂、交通阻塞、私闖民宅等缺點，因此當地居民反彈聲浪越來越大。首爾市政府近期也發布共有8條規定的「北村韓屋村居民影響改善對策（案）」，將於7月起正式實施。

本次對策案最大重點，就是規定以遊客主要聚集的北村路11街一帶為主要規範區域，將平日、周六上午10點至17點指定為開放參觀時間，清晨與深夜限制遊客通行；周日則預計規劃成「巷弄休息日」。建議近期有意造訪北村韓屋村的旅客，配合政府規定調整行程時間，以免無法進入。