厭世臉掰掰 正能量體質從好心腸開始

2018-06-24 00:00 文／ 周凱 提供



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相信很多上班族都有這個經驗，工作生活壓力大，動不動就鬧肚子，有時候便秘，有時候又拉個沒完，腸子鬧翻騰的狀況下，不知不覺一整天的心情都受到影響。董氏基金會針對台灣2013-2016年間15-59歲的民眾，進行「身體快樂指數調查」，其中包含順暢力、愉悅力、美肌力、免疫力、舒活力五面。調查結果發現，腸道順暢力與愉悅力呈現正相關；有「好心腸 」才有正能量體質。

當你的腸道順暢度越好，你的愉悅力越佳，每天的注意力、思路都會較清晰集中，心情上也較快樂，但腸胃順暢度越不好的人，愉悅力會跟著變差，天天腸胃都有事、天天都厭世。

國外研究證實，腸道的健康狀況對情緒有舉足輕重的影響力，腸胃道功能會經由「腦腸軸線」與大腦相互影響，影響人體神經及內分泌系統，因此腸道也被稱為「人體的第二大腦」，牽動生、心理的健康。人體內的共生菌99%居住在腸道內，數量高達數百兆，若腸道環境健康有利於益生菌生長，就能提高正面情緒的產生。

因此，想要有好心情就得先打造利於腸道菌生長的好環境，而富含水溶性纖維的水果對此很有幫助，更有研究證實，奇異果可幫助建立腸道益菌生環境。根據2011年14天的動物實驗發現，冷凍乾燥奇異果與奇異果膳食纖維，能改善動物腸道菌落比例，促進益菌生長抑制壞菌。

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亞東紀念醫院家庭醫學科主任陳志道表示，當腸道環境不利於益生菌生長時，會增加焦慮及類似憂鬱行為。研究也顯示，菌落改變會影響情緒，像是慢性疲勞症候群(CFS)、心理壓力程度及心理狀態，而這些症狀會在腸道菌落改善後明顯好轉。陳志道主任認為，台灣人經常忽視維護腸胃健康的重要，水果除了膳食纖維及各種營養外，愛吃肉類的人更應該要多攝取富含水果酵素的水果，例如奇異果所含的水果酵素有助於分解蛋白質，而富含木瓜酵素的木瓜也是不錯的選擇。

國民健康署2013-2016年的營養健康狀況變遷調查發現，台灣人每天攝取不到3份蔬菜或2份水果者達86%，歷年身體快樂指數調查結果也顯示，蔬果攝取不足是民眾身心不快樂的原因之一，2018年紐西蘭研究指出，攝取蔬果較多的人，對於生活的滿意度較高、對事物也較易持正面看法。因此想要打造正能量體質，改善焦慮與類似憂鬱行為，就應該多多攝取蔬果，至於該怎樣選擇蔬果種類，董氏基金會建議，多選擇富含水溶性纖維的蔬果，如：柑橘類、莓果類、芭樂、木瓜、香蕉、木耳、菠菜、胡蘿蔔、海帶、菇類、花椰菜等，水溶性纖維能延緩胃排空、增加飽足感、改善腸道功能。