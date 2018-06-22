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配合十二年國教 111學年度繁星比序項目多2科

2018-06-22 15:20聯合報 記者林良齊╱即時報導

12年國教課綱中新增「資訊科技」、「生活科技」2科，另也新增「探究與實作」，今天大學招聯會選出新任主委學校仍是由清華大學連任，也召開會議討論111學年度大學繁星推薦招生學業成績採計範圍及科目，決議把資訊科技及生活科技列入採計範圍科目內，至於「探究與實作」則視課審大會決議是否為科目，預計影響到明年入學的高一新生。

日前教育部公布的「大學18學群選才需求與高中適性學習調查報告」中，發現所有學群最重視國文與英文兩科，12年國教課綱新增的「資訊科技」與「生活科技」也分居第二及第三名，教育部認為，這顯示資訊科技所強調的運算思維、邏輯思考以及數位時代資訊素養的重要，生活科技屬於跨領域與動手實作課程，這也顯示大學端看重學生的動手能力。

但現行目前繁星推薦各校系可訂的分發比序項目有7項，除各大學校系統一規定第1分發比序是「在校學業成績全校排名百分比」，第2至第7分發比序可由校系自訂單科學測級分或單科學業總平均成績全校排名百分比。目前單科學業成績限定為國文、英文、數學、物理、化學、生物、地球科學、歷史、地理、公民與社會等10科。

今天招聯會會議除了選出清華大學連任主委學校外，也討論111學年度大學繁星推薦招生學業成績採計範圍、科目，並決議把資訊科技及生活科技列為繁星推薦採計單科學業成績的必修科目之一。而至於自然科學領域新增的「探究與實作」則等課審會通過新領綱後，再予同意列入繁星推薦。

通過後，未來在111學年度包括如電機系、資工系等與相關性較大的科系可望把資訊科技或生活科技等科目列入繁星推薦採計的項目。但招聯會執行秘書戴念華提醒，大學端在採繁星比序項目時可能會有不同的考量，資訊科技不只是僅給資工系，不同的學校可能會有不同的看法。資訊科技並不是光是給資工系，有些系也認為也不錯。

12年國教課綱中新增「資訊科技」、「生活科技」2科，另也新增「探究與實作」。聯合...
12年國教課綱中新增「資訊科技」、「生活科技」2科，另也新增「探究與實作」。聯合報系資料照
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繁星教育部清華大學

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