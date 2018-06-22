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「織」出不一樣的女力 武玉玲林介文聯展

2018-06-22 15:07聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

編織的想像力到底可以多大？屏東排灣族的武玉玲及花蓮太魯閣族林介文，兩位擅長纖維藝術的女性藝術家，即日起在屏東美術館舉辦「織．女」聯展，她們把毛線編成一棵樹、一畝田，甚至編織成一雙腿，以女性的生命觀點出發，用編織創作詮釋部落的美學與哲思，展現不一樣的女力。

武玉玲是屏東縣三地門鄉大社村人，早期以創作傳統排灣族飾品為主，一直到莫拉克颱風後，部落雖然因此遷村，但是她相對看到部落展現的生命力，尤其是婦女共耕的情境，讓她特別難忘，後來她也都改大型創作路線，甚至會結合部落婦女的力量，訴說女性生命經歷。

在這次的展覽中，她就以毛線、回收的布料及金屬不斷地纏繞，呈現作品「一棵樹、一畝田」，光是纏繞功夫，就可見女性的堅強毅力。

另一位來自花蓮的藝術家林介文，曾在台灣各地及新克里多尼亞、中國大陸、港澳、西班牙等地駐村創作，外界形容她一直在現代與古老的靈魂間穿梭，她也同樣編織呈現女性的力量。

這次聯展，兩人以「種子」的核心概念呈現芽與土地 、子宮與身體、 部落與女性的鏈結力量，藉由她們的作品，感受不同族群以織、纏、勾、繞的生命故事、展期至9月16日。

今天上午在開展記者會中，包括文化處長吳明榮、原民處長伍麗華、原住民族委員會原住民族文化發展中心主任曾智勇、原住民藝術家撒古流等人均應邀出席。

武玉玲以毛線、金屬及回收的布料纏繞出「一棵樹、一畝田」，展現部落婦女的生命力。記...
武玉玲以毛線、金屬及回收的布料纏繞出「一棵樹、一畝田」，展現部落婦女的生命力。記者翁禎霞／攝影
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武玉玲以毛線、金屬及回收的布料纏繞出部落婦女的生命力。記者翁禎霞／攝影
武玉玲以毛線、金屬及回收的布料纏繞出部落婦女的生命力。記者翁禎霞／攝影
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來自花蓮的藝術林介文以編織展現的雙腿，特別有吸引力。記者翁禎霞／攝影
來自花蓮的藝術林介文以編織展現的雙腿，特別有吸引力。記者翁禎霞／攝影
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原住民藝術家

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