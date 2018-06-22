豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



(記者陳易辰／攝影)

中央氣象局發布豪雨特報，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日基隆市、台北市、新北市、南投地區及桃園、高雄山區有局部大雨或豪雨，桃園、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮地區及新竹至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。駕車人士如駛經高速公路或天橋，應提防強勁陣風吹襲。

●示警區域：

基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市：文山區、南港區、內湖區

新北市：新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、平溪區、雙溪區、貢寮區、萬里區

水利署發布淹水警戒，一級警戒為新北市汐止區，二級警戒為台北市南港區。

●警戒區域如下：

台北市南港區警戒範圍：南港區研究院路一段、忠孝東路七段、東新街、忠孝東路七段南港車站附近,南港路一段。

新北市汐止區警戒範圍：汐止區保長里、長安里、橫科里、福山里、鄉長里、江北里、長江街、五堵、汐萬路、大同路、樟樹一路、樟樹二路一帶、長興街、長安街汐止火車站、茄苳街、環河路。 中央氣象局發布豪雨特報。記者楊德宜／攝影 分享 facebook

(記者陳易辰／攝影)