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中捷筏子溪鋼桁架橋 國內軌道最長單跨橋梁

2018-06-22 14:17中央社 台中22日電

中捷綠線將於後年通車，全線高架鋼構橋樑全數吊裝。其中，烏日副都心打造國內軌道最長單跨橋梁，全長140.42公尺，這座鋼桁架橋不在河道間落墩，保障河川通水面積及既有生態。

台中市政府交通局今天發布新聞稿表示，台中捷運綠線自G0站（松竹路與旱溪西路）起，沿線行經北屯路、文心路、文心南路、建國北路，至G17站（烏日高鐵站旁）止，與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站，全線高架鋼構橋樑已在民國105年3月31日全數吊裝完成，其中以跨越筏子溪的鋼桁架橋最為特殊。

交通局指出，筏子溪計畫河道寬110公尺，捷運路線與筏子溪河道約呈61.52度角斜交，經現地周遭地形地貌勘察，考量軌道高度及附近環境景觀等因素，發現捷運筏子溪橋因夾在中彰快速道路高架橋、高鐵台中站及高鐵筏子溪橋間，且捷運軌道高程較四周結構體為低，因此採用與鄰近的高鐵筏子溪橋相似的鋼桁架橋。

綠線的鋼桁架橋，是全國最大跨度的簡支軌道橋梁，由於跨越筏子溪的左右岸緊鄰高鐵聯絡道車行箱涵及中彰快速道路高架橋，避免於河道中落墩影響通水斷面，採單跨配置設計，為華倫式（WARREN）鋼桁架橋。

交通局指出，鋼桁架橋鋼構件有137件，總重量為3121噸，接合有316處，螺栓數高達8萬6172顆，施工方式採現場吊裝工法，以單向推進全斷面組裝，每階段鋼梁構件組合時，須費時將每處接合全數螺栓穿鎖完成，才能進行下一階段鋼梁起吊，工程複雜，但仍於颱風汛期前如期、如質完成工程。

高鐵台鐵

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