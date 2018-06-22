國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



現行國道通行費差別費率有2倍的天花板上限，交通部今預告修正「公路通行費徵收管理辦法」取消2倍上限，未來將無天花板條款；此外，為因應減少空汙，未來第一、二期柴油車將取消國道通行費每天20公里免費里程優惠，這次修法也增訂可依車輛使用燃料、出廠日期、汙染程度等，取消或保留國道優惠里程。

「公路通行費徵收管理辦法」預計將公告2周，推估最快可望8月或9月上路，交通部也規劃今年下半年將提出第一、二期柴油車取消國道20公里免費里程實施期程表，高公局表示，新法修正後，遠通電收將配合修改系統，最快年底可完成作業。

交通部為紓解每逢連假國道車潮壅塞情形，曾在國五試辦尖峰加價5成、離峰7折等差別費率，但因差別費率價差小導致效果有限，多位立委都曾建議離峰免費、尖峰加2至3倍，但因現行「公路通行費徵收管理辦法」規定，差別費率不得高於2倍。

對此，交通部今天預告修正「公路通行費徵收管理辦法」第7條，刪除差別費率之上限值不得高於標準費率之2倍之規定，將差別費率上限值或相關徵收計算基準。

交通部表示，實施差別費率具有將尖峰時段、路段之交通轉移至離峰時段、路段或其他交通工具之效果，降低尖峰時段路段交通需求，減輕道路壅塞之功能。考量目前高速公路實施電子計程收費，已無過去人工收費收取回數票不具彈性且不便利之限制，以2倍標準費率為差別費率上限之限制，恐使差別費率疏導交通之效果無法彰顯，因此有修正必要。但高公局也強調目前尚無實施時間表。

此外，配合「空氣汙染防制行動方案」，交通部規劃針對第一期和第二期老舊柴油車取消其國道通行費每天20公里優惠里程，抑制老舊柴油車造成空氣汙染，這次也同步預告修正「公路通行費徵收管理辦法」，在國道通行費車種中，除既有收費車種外，增訂得依車輛使用燃料種類及出廠日期分類，未來視政策需要針對高污染程度車輛取消或保留其國道優惠里程。