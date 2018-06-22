影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



想擺脫一口黃牙，許多民眾會求助牙醫師美白牙齒，但有些民眾則會自行購買美白牙齒貼片，自行去除牙齒黃垢，但美白牙齒最主要的成分為過氧化氫，也是俗稱的雙氧水、漂白水，若是牙齒本身不好或有牙周病、蛀牙者，接觸到過氧化氫，恐會讓原本的病情雪上加霜，醫師呼籲，美白牙齒前仍要讓牙醫師診斷，確定沒有其他疾病後再進行齒列美白。

長庚醫院一般牙科暨義齒補綴科主治醫師林敬凱表示，牙齒變黃有幾種原因，常見與飲食相關，如抽菸、喝咖啡、吃檳榔等，都會使牙齒變黃，另外也可能服用藥物引起牙色在幼年時受到汙染，美白牙齒的原理則是，使用主成分為過氧化氫的美白劑，分解牙齒上的牙色，達到美白效果。

林敬凱說，過氧化氫對於牙釉質有一定的傷害，若是本身有蛀牙的患者，過氧化氫會停留在蛀牙窩洞中，會更容易接觸到牙本質，進而產生敏感性牙齒的症狀，另外，牙周病的患者，也會因為牙周病引起的牙齦萎縮，讓過氧化氫接觸到牙根，都可能會傷害到牙齒。