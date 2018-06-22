當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



廉價機票帶動自助旅行，加上民眾熱愛旅日，許多民眾趁短期假期，直衝日本，近期恰逢暑假，帛琉潛水成了愛好戲水民眾的首選，但醫師提醒，潛水後千萬別立刻搭飛機，至少要等24小時到48小時後再上機，否則會使潛水夫病加劇。

國防醫學院戰傷暨災難急救訓練中心主任、國軍花蓮總醫院門急診部主任陳穎信表示，許多民眾熱愛潛水，但不曉得潛水可能會出現「急性潛水夫病」，他解釋，「潛水夫病」即為「減壓病」，是指體內氮氣因身體壓力驟減，而形成的氣體栓塞，進而產生器官功能失調。

陳穎信表示，潛水時揹的氣瓶並非全部都是氧氣，而是減壓空氣，空氣中有8成以上是氮氣，因此，於吸氣、吐氣的過程中，氮氣會進入到皮膚中，此時潛水者又往深處潛時，水中壓力無法讓氮氣排出並累積於皮膚、關節。

潛水夫病最常見的症狀就是「關節痛」，但部分民眾對於潛水夫病並無明確概念，常誤以為是疲憊所致，忽略症狀延誤就醫，反而會讓氣體栓塞在體內更加嚴重，一旦延遲就醫，患者會開始出現頭暈、四肢麻木等症狀，嚴重者還可能呼吸困難、休克。