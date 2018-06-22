25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



近年潛水成為一般民眾喜愛的休閒活動之一，但日前一名25歲男性在東北角的龍洞接受潛水訓練，上升回水面時，突然失去意識，甚至出現氣胸、橫膈腔氣腫、枕部失明症狀。醫師表示，這一切都是因水肺潛水引發動脈氣體栓塞惹禍。

國防醫學院戰傷暨災難急救訓練中心主任、國軍花蓮總醫院門急診部主任陳穎信今天指出，動脈氣體栓塞屬於潛水意外中很嚴重的急症，須立即處理，通常在回水面後10分鐘左右發生。引發原因通常是，回水面速度過快又憋氣，使肺泡爆裂，跑出的氣體進入肺靜脈或直接到體循環動脈，當氣泡堵住動脈末端，就會導致組織缺氧和缺血。

陳穎信說，該名男性在救護車上恢復意識時，出現胸悶、頭昏、視力模糊等症狀，甚至一度失去視力。檢查後發現，是因氣泡壓迫後枕部導致，所幸岸邊急救妥當、及時送醫，在接受10次左右的6大氣壓高壓氧、再加壓治療，氣體完全排除，所有症狀也都痊癒。

陳穎信表示，目前全台僅有3間醫院擁有能提供6大氣壓的高壓氧、再加壓治療設備，分別是三軍總醫院、三軍總醫院基隆分院及國軍高雄總醫院。但若遇到十分緊急的狀況，可先送至地區醫院急救，再轉院。