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唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑

2018-06-22 13:19中央社 聖地牙哥21日專電

1970年代科學界研究溫室氣體效應，以二氧化碳造成的影響為主流，而第三屆唐獎永續發展獎得主維拉布哈德蘭．拉馬納森堅持在不疑處有疑，開啟溫室氣體研究全新領域。

拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）是美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）Victor C. Alderson講座教授，也是UCSD斯克里普斯海洋研究所（ScrippsInstitution of Oceanography）雲氣、化學與氣候中心主任。

拉馬納森受訪時告訴中央社記者，往昔在學期間不算頂尖優秀，大學畢業後找到熱衷的研究領域，完成有關金星和火星氣候的博士論文後，在美國國家航空暨太空總署（NASA）工作。

當時是1970年代，科學界致力研究溫室氣體效應，二氧化碳造成氣候變遷的影響猶如顯學，拉馬納森獨排眾議，不以為然，認為一定還有別的物質，「於是我找到了氟氯碳化合物」。

氟氯碳化合物（chlorofluorocarbons, CFC）是傳統冷媒裡的化學物質，根據拉馬納森的研究，一噸的氯氟碳化合物，與一萬噸的二氧化碳，具有相同的暖化效應，這項震驚全球的發現，促成1987年的「蒙特婁公約」（Montreal Protocol），限制CFC使用以保護臭氧層。

之後發現排放自石化燃料的「大氣黑碳」（Atmospheric Black Carbon），以及甲烷等「非二氧化碳」（non-CO2）溫室氣體，對空氣造成的污染更嚴重，這些都是拉馬納森的真知灼見。

拉馬納森憂心地說，如果全世界在5年至10年內不採取積極行動，那麼從現在起再過30年，整個世界將陷入乾旱、洪災、熱浪、疾病肆虐的災害。

值得一提的是，拉馬納森去年秋天訪問台灣時說，台灣科技發達，但必須破除使用再生能源會危及經濟發展的迷思，因為加州與瑞典都是針對氣候變遷採取積極作為和政策，經濟仍舊蓬勃發展，值得台灣借鏡。

拉馬納森說，台灣地理位置優越，若能挹注並集中資源擴大投資再生能源，只需15年，台灣即可成為使用再生能源的領導者，且可兼顧經濟發展，並大幅超前。

談到獲得唐獎的殊榮，他說，「我很幸運娶到好老婆，她聰明又有智慧」，自己在學術研究累積的成就，要歸功於另一半無條件的支持，雖然她主修文學卻熱愛科學，使他可以無後顧之憂，為全人類福祉尋找解答。

而如今拉馬納森已是孫子孫女圍繞的阿公了，含飴弄孫之餘，仍不忘持續致力於遏止氣候變遷與全球暖化。他說，每回提及氣候變遷就想到孫子們，畢竟地球的污染不是他們造成，但是他們卻得承受這一切，這就是驅使他工作最大的動力。

拉馬納森給年輕人的建議，洋溢著對家庭的愛。他說，自己所做的工作或許符合志趣，但能做這工作取決於幸福的家庭生活，所以他奉勸年輕朋友尋得知心好伴侶，是成功人生的關鍵。

氣候變遷再生能源暖化

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