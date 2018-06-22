逾8成醫美臉書 違規促銷療程

2018-06-22 14:06 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



醫美微整形正夯，消基會隨機挑選全台有經營臉書粉絲專頁，且有在專頁上揭示療程價錢的15家美容醫學診所，查看業者今年貼文是否有不當促銷的行為，結果僅兩家符合現行法規規範，不合格率達86%。

醫美微整形正夯，但消基會查看醫美診所在臉書上貼文是否有不當促銷的行為，結果不合格率達86%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

消基會點名3業者

此外，消基會也點名東森購物網、森森購物網及momo購物網三網路購物平台，仍在販售醫美療程。消基會董事長游開雄指出，非醫療機構的購物網站販售美容醫學課程和諮詢券，似違反醫療法第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」規定，可依醫療法第104條，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

被消基會點名的東森購物網、森森購物網回應表示，包括維多莉亞電波拉皮超級繃繃專案、伊莉莎白美國皮秒超潤白限定專案，以及秀傳專利口內無痛拉皮VVIP等專案，現並無在購物網販售。

游開雄指出，消基會近兩年接獲246件與美容醫學相關的申訴案件，其中多為促銷時衝動購買療程導致無法退款、業者無預警倒閉、自購物台購買美容券衍生問題等。

15間家被抽查的美容醫學診所，調查發現86%業者的廣告違反醫療法規定，包括：妮蔻時尚診所、漾診所、汐止醫美-伊美時尚診所、臻美美學診所、Miss Beauty（綺色佳）、恩采美學診所、萊醫時尚美學診所、童顏Beauty Desinger、凱瑞優時尚醫美診所、美仕媞時尚醫美診所、久明診所、依美琦時尚診所及優儷芙診所-士林醫美，今年皆有在臉書粉絲專頁推出折扣方案、優惠活動或限定活動日期，與主管機關規定不符。

消基會提醒，誘人的美容醫學廣告，配上業者各種「限時優惠」、「活動只到本周」、「購買多項療程還會打折」等話術，易使消費者失心瘋購買，卻忽略廣告中不足、甚至錯誤的資訊，以及療程所可能帶來的風險等。

消基會也呼籲主管機關正視美容醫學的醫療爭議，加強查察美容醫學診所的官網、臉書粉絲專頁、LINE官方帳號等。針對許多電視購物頻道、購物網站平台等非醫療機構，販售美容醫學療程或諮詢券，各主管機關應避免業者繼續銷售，以免醫療爭議頻傳、消費者權益受損。