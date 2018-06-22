親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

台日奧客哪裡不同？日本人：因台灣人的民族性 更棘手

逾8成醫美臉書 違規促銷療程

2018-06-22 14:06聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

醫美微整形正夯，消基會隨機挑選全台有經營臉書粉絲專頁，且有在專頁上揭示療程價錢的15家美容醫學診所，查看業者今年貼文是否有不當促銷的行為，結果僅兩家符合現行法規規範，不合格率達86%。

醫美微整形正夯，但消基會查看醫美診所在臉書上貼文是否有不當促銷的行為，結果不合格...
醫美微整形正夯，但消基會查看醫美診所在臉書上貼文是否有不當促銷的行為，結果不合格率達86%。 圖／聯合報系資料照片
分享

消基會點名3業者

此外，消基會也點名東森購物網、森森購物網及momo購物網三網路購物平台，仍在販售醫美療程。消基會董事長游開雄指出，非醫療機構的購物網站販售美容醫學課程和諮詢券，似違反醫療法第84條「非醫療機構，不得為醫療廣告」規定，可依醫療法第104條，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

被消基會點名的東森購物網、森森購物網回應表示，包括維多莉亞電波拉皮超級繃繃專案、伊莉莎白美國皮秒超潤白限定專案，以及秀傳專利口內無痛拉皮VVIP等專案，現並無在購物網販售。

游開雄指出，消基會近兩年接獲246件與美容醫學相關的申訴案件，其中多為促銷時衝動購買療程導致無法退款、業者無預警倒閉、自購物台購買美容券衍生問題等。

15間家被抽查的美容醫學診所，調查發現86%業者的廣告違反醫療法規定，包括：妮蔻時尚診所、漾診所、汐止醫美-伊美時尚診所、臻美美學診所、Miss Beauty（綺色佳）、恩采美學診所、萊醫時尚美學診所、童顏Beauty Desinger、凱瑞優時尚醫美診所、美仕媞時尚醫美診所、久明診所、依美琦時尚診所及優儷芙診所-士林醫美，今年皆有在臉書粉絲專頁推出折扣方案、優惠活動或限定活動日期，與主管機關規定不符。

消基會提醒，誘人的美容醫學廣告，配上業者各種「限時優惠」、「活動只到本周」、「購買多項療程還會打折」等話術，易使消費者失心瘋購買，卻忽略廣告中不足、甚至錯誤的資訊，以及療程所可能帶來的風險等。

消基會也呼籲主管機關正視美容醫學的醫療爭議，加強查察美容醫學診所的官網、臉書粉絲專頁、LINE官方帳號等。針對許多電視購物頻道、購物網站平台等非醫療機構，販售美容醫學療程或諮詢券，各主管機關應避免業者繼續銷售，以免醫療爭議頻傳、消費者權益受損。

分享

消基會購物網醫美

相關新聞

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

影／美白牙齒有條件！ 有這些毛病最好別做

2018-06-22 13:32

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規

2018-06-22 11:44

漫威迷注意！ 泰國「漫威主題樂園」今夏登場

2018-06-22 15:51

孩子長不高？兒科醫師分享暑假增高術

2018-06-22 15:47

大雨變豪雨 15縣市注意雷擊強陣風

2018-06-22 15:41

首爾6百年古村變質 北村韓屋村7月起「指定時段才開放」

2018-06-22 15:29

基隆市降大雨 公園階梯現「瀑布」

2018-06-22 15:08

行道樹弱不禁風 10原因釀災

2018-06-22 14:21

中捷筏子溪鋼桁架橋 國內軌道最長單跨橋梁

2018-06-22 14:17

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

乾癬指甲 恐是關節炎前兆

2018-06-22 14:06

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑

2018-06-22 13:19

珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷

2018-06-22 13:08

中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善

2018-06-22 13:06

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45

到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景

2018-06-22 12:28

台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染

2018-06-22 12:13

桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳

2018-06-22 11:49

大南澳闖關尋寶CP值高 關關都有獎還能抽iPhone X

2018-06-22 11:49

揭開暑假序幕 周末到竹東稻田迷宮玩

2018-06-22 11:04

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊

2018-06-22 11:02

都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因

2018-06-22 11:00

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

注意午後熱對流發展 彭啟明：一兩周內尚無颱風跡象

2018-06-22 09:02

天氣悶熱 北部防午後大雷雨

2018-06-22 08:25

交通宣導颳科技風 靠機器人吸睛

2018-06-22 08:22

皮屑如雪花落下 乾癬新療法患者改善7成以上

2018-06-22 07:47

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05
看更多

熱門文章

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

愛不釋手的飛機小物 你知道哪些可帶走嗎？

2018-06-22 14:09

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

豪雨特報！ 新北汐止一級淹水警戒、北市南港二級警戒

2018-06-22 14:20

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

國道差別費率擬擴大 交部修法去掉二倍天花板

2018-06-22 13:34

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

影／基隆大雷雨多處疑雷擊停電 市府員工受困電梯獲救

2018-06-22 14:52

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

梅雨帶來2.5億噸水！ 台南澎湖解除一階限水

2018-06-22 14:50

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

影╱陸客市場損失千億商機 旅遊業邀6陸網紅遊台北

2018-06-21 16:48

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00

7月1日起刷電子票證 台灣好行半價優惠

2018-06-22 11:10

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

手搖飲店用過期粉圓 新北3間加盟業者辯：沒注意到

2018-06-21 18:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top