親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲南台灣
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

史上最便宜iPhone這裡買！只要台幣1200 「保證新機」

珍愛地球 唐獎得主漢森盼新世代關注氣候變遷

2018-06-22 13:08中央社 紐約21日專電

第三屆唐獎永續發展獎得主詹姆士．漢森是氣候學界權威，多年來致力讓政府與大眾正視全球暖化危害。除持續研究，他也投入寫作，盼傳承經驗與知識，讓新世代關注氣候議題。

漢森（James E. Hansen）1941年3月29日生於美國愛阿華州，大學與研究所主修物理與天文學，1967年開始任職美國國家航空暨太空總署（NASA）哥達德太空研究所（GISS），初期研究金星大氣層，之後將輻射轉移模型應用在地球氣候研究。

漢森發展的氣候模型讓學界對地球氣候有更深了解，他於1988年赴美國國會作證，表示NASA有99%信心，大氣層內累積的溫室氣體造成地球暖化。這場聽證會使全球暖化議題廣為人知，他開始積極倡議以行動防止氣候變遷危害。

即使能源業質疑他的研究，政府也對他採取政策行動的呼籲置若罔聞，漢森仍堅持站在第一線，成為氣候變遷研究領域最知名學者之一，並於2006年入選時代雜誌百大影響力人物名單。

卸任副總統後投身環保的高爾（Al Gore）當時撰文表示，在氣候危機史上，漢森將被視為最積極鼓吹以行動維護地球環境的科學家。

除了四處奔走演說宣揚理念，漢森也不畏以抗爭手段展現維護環境的決心。2010年9月，他與約100名人士赴白宮示威，爭取禁止為採煤而移除山頂的作法，最後遭警方逮捕。之後幾年，他又多次因抗議輸油管建設而被捕。

漢森回憶說，自己總共被捕5次，目的是讓外界注意「不合理的事」。但他後來改變策略、反守為攻，主動對美國政府提起訴訟，控告政府開放更多化石燃料開採計畫，逼政府替政策辯護。

漢森表示，民選領袖未採取正確行動推動替代能源，反而透過補貼等方式幫助化石燃料產業，不能誠實反映化石燃料價格。他主張政府徵收逐步上升的碳費或碳稅，並將所得發放給民眾，讓民眾留意個人的碳足跡，少買在製程中使用大量化石燃料而漲價的產品。

他說：「我們必須邁向綠能，這不只是補貼太陽能板而已。說來複雜，但其實也簡單，誠實反映化石燃料價格就好，那將會讓綠能等替代能源更有競爭力。」

漢森多年來獲多項榮譽與獎項肯定，包括2006年獲世界自然基金會（WWF）愛丁堡公爵環保獎章，2010年獲頒挪威知名的環境與永續發展獎項「蘇菲獎」（Sophie Prize）。

2013年4月，漢森從NASA退休，卸下擔任32年的GISS所長。2014年，他赴哥倫比亞大學接下新職，擔任地球研究所氣候科學、認知與解決方案專案主任，持續發展基礎氣候科學，期望加強大眾對氣候議題的認知，促成政策行動。

主持研究專案之餘，漢森開始動筆，撰寫自傳性質的「蘇菲的行星」（Sophie's Planet），期望傳承從事氣候研究40多年來的經驗，讓年輕一輩更重視攸關後代福祉的氣候變遷議題。

他說，過去他試圖影響政策，結果令他灰心，「我體認到，我所能做最好的事，就是把過去幾十年學到的東西寫成一本書，希望年輕人能了解氣候變遷議題與因應策略，並運用其中的資訊採取行動。」

化石氣候變遷暖化

相關新聞

台南出現第2例日本腦炎 這些地點要特別注意

2018-06-22 13:05

全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規

2018-06-22 11:44

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

注意午後熱對流發展 彭啟明：一兩周內尚無颱風跡象

2018-06-22 09:02

當心！ 醫師警告：潛完水當天千萬別搭機

2018-06-22 13:30

25歲男潛水險失明 全因氣泡堵塞動脈惹的禍

2018-06-22 13:23

唐獎永續獎得主拉馬納森 堅持不疑處有疑

2018-06-22 13:19

中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善

2018-06-22 13:06

未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45

到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景

2018-06-22 12:28

台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染

2018-06-22 12:13

桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳

2018-06-22 11:49

大南澳闖關尋寶CP值高 關關都有獎還能抽iPhone X

2018-06-22 11:49

揭開暑假序幕 周末到竹東稻田迷宮玩

2018-06-22 11:04

指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊

2018-06-22 11:02

都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因

2018-06-22 11:00

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

天氣悶熱 北部防午後大雷雨

2018-06-22 08:25

交通宣導颳科技風 靠機器人吸睛

2018-06-22 08:22

皮屑如雪花落下 乾癬新療法患者改善7成以上

2018-06-22 07:47

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

擴散條件佳 西半部、東北部空品普通等級

2018-06-22 05:01

訂房平台賣非法房源 將開罰

2018-06-22 00:13

K書不要K過頭 2招舒緩肩頸痠痛

2018-06-21 23:57

長照機構也AI 燈光照出好心情

2018-06-21 23:55

快走+吃得均衡 別讓骨鬆拖累家人

2018-06-21 23:50

No pain, no gain？ 為減肥狂運動 醫：應循序漸進

2018-06-21 23:49

要活就要動！安全登山 看見健康的風景

2018-06-21 23:46

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

退燒？北宜花oBike 大減上千台

2018-06-21 22:59

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

為減肥養生狂運動傷害大增 醫：應循序漸進

2018-06-21 19:45

防青少吸毒 紙風車上捷運宣導

2018-06-21 19:40

拚指考猛K書 考生肩頸痠痛竟惡化成筋膜炎

2018-06-21 19:24

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09
看更多

熱門文章

豪雨成災 他問：賴清德和陳菊治水的錢用去哪裡？

2018-06-21 13:45

婆婆：如果一定要住在一起 該怎麼計算媳婦的生活費？

2018-06-22 09:00

【小孟塔羅】搶先測2018下半年整體運勢！

2018-06-21 15:42

全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59

執行率僅50％ 觀光局振興南台灣旅遊延長到7月15日

2018-06-21 19:03

對流旺盛 氣象局發布16縣市大雨、豪雨特報

2018-06-21 19:09

北部1897年來梅雨最少 南部六月雨幾乎7天下完

2018-06-21 15:25

影／沒加香料？網購蛋捲店遭爆涉廣告不實

2018-06-21 14:51

美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48

即日生效！精神疾病列職業病 認定放寬

2018-06-21 14:05

美麗華影城突停業 北市勞動局：未接獲大量解僱通報

2018-06-21 14:48

高溫上看35度！ 吳德榮：留意午後雷陣雨

2018-06-22 06:45

今日星座運勢／天蠍 有出差機會 適合學習增強專業

2018-06-22 00:00

7-11加入智能自販機戰局 OK增200處

2018-06-21 17:10

油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07

鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03

台南意麵老廠全福興 拿下食品米其林大獎

2018-06-21 14:38

樹蛙被蛇吞進肚後吐出 靠CPR揀回小命

2018-06-22 11:16

母女之間／她需要妳的傾聽

2018-06-22 06:00

台東、花蓮超熱 今天高溫亮黃燈

2018-06-22 05:05

險經山難也不悔 名醫陳威明教您健康登山

2018-06-21 21:30

FRIDAYS歡慶美國國慶 每周三推出漢堡買1送1

2018-06-21 17:23

C羅代言包山包海 連鋼鐵和肯德基都能賣

2018-06-21 17:13

每20秒賣出一個！ 吃披薩就愛這一味

2018-06-21 17:42

用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17

會手語、養過貓的大猩猩可可離世

2018-06-22 10:19

台南雨後現「3洞」引民眾恐慌 市府指示全面檢測

2018-06-21 22:34

影╱陸客市場損失千億商機 旅遊業邀6陸網紅遊台北

2018-06-21 16:48

林口三井OUTLET 迎夏日 上百家品牌聯手折扣

2018-06-21 17:33

台灣知名甜點「騷豆花」 前進東京新宿展店

2018-06-21 16:49

台首間MOF認可烘焙坊LALOS兩店熄燈 網友：捨不得

2018-06-21 20:01

梨山茶王出爐 1斤叫價8萬8

2018-06-21 13:55

恙蟲病若無適當治療 死亡率60%

2018-06-21 14:33

擔心親友排斥 近6成愛滋病患掙扎5年才敢篩檢

2018-06-21 17:22

我愛一個人煮／台中炒麵與豬血湯

2018-06-22 06:00

喝珍奶掀波 禁用塑膠吸管明年7月如期上路

2018-06-21 23:20

用味道想念北海道 板橋大遠百函館美食必吃有這些

2018-06-21 18:35

空調新品再一波 速冷節能還能自動除菌

2018-06-21 20:31

手搖飲店用過期粉圓 新北3間加盟業者辯：沒注意到

2018-06-21 18:12

童年記憶／第一次學騎腳踏車

2018-06-22 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top