中風後痙攣手掌打不開 注射肉毒桿菌素可改善

2018-06-22 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



肉毒桿菌素一般常見用於醫學美容，但目前已被核可治療多種神經系統的疾病，包括中風後常見的痙攣症，成大雲林六分院復健科醫師林卓逸表示，有患者中風後注射肉毒桿菌素，復健情況良好，不僅上肢痙攣改善，甚至還能料理三餐。

林卓逸表示，多數中風患者常見上下肢痙攣，尤其以手部最為明顯，他常看到患者因嚴重痙攣，造成肢體緊繃，甚至指甲直接嵌入手掌裡面造成傷痕，仍無法張開，但透過肉毒桿菌素阻止乙醯膽鹼在神經肌肉交接處釋放，可達到抑制肌肉收縮，及減少肌肉張力的效果。

痙攣症是中風後常見的一項後遺症，中風後初期就會開始出現症狀，對患者的影響輕則影響運動功能，重則可能導致關節攣縮變形、產生疼痛，並影響衛生清潔。

林卓逸指出，痙攣症患者接受肉毒桿菌素注射後，效果通常在2天到1星期出現，效果一般可持續約3至6個月，甚至長達9個月，9成以上患者注射後症狀顯著改善，且副作用極少，僅有少數個案出現注射部位腫痛或無力。