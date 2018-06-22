未婚女乳房腫大吃偏方調理 瘤長成如人頭

2018-06-22 12:45 中央社 台中22日電



陳小姐3年多前發現左側乳房腫大，因工作忙碌加上個性內向，她吃偏方自行調理，未料竟長成直徑25公分，重達5公斤的腫瘤，相當一個成人頭部大小，實行全乳切除。

台中慈濟醫院乳房醫學中心副主任林金瑤今天表示，患者腫瘤已撐破皮膚造成潰爛且發臭，電腦斷層顯示直徑近25公分，直覺癌病變機會很高，安排切片與乳癌相關檢查。

報告結果出乎意外並未發現惡性組織，篩檢淋巴、肺部、肝臟、骨頭也沒有轉移，謹慎地再做一次切片，病理顯微鏡顯示結果相同，沒有癌細胞。

林金瑤指出，患者的腫瘤比較特別，跟一般乳癌主要來自乳管和乳葉組織的異常增生不同，是由軟組織長出的葉狀瘤，好發於30歲到50歲族群。

林金瑤說，葉狀瘤良性多於惡性，幾乎不經淋巴轉移，像陳小姐長得那麼大又介於良性、惡性間的腫瘤十分少見，最重要的是必須把腫瘤切除乾淨，以免復發或轉變為惡性腫瘤。林金瑤與整型外科合作，先完整清除左側重量超過5公斤腫瘤，再由整型外科醫師植皮。

由於葉狀瘤復發風險較高，林金瑤安排病人2年內每3個月定期在乳房醫學中心追蹤檢查一次，穩定後半年追蹤一次，降低轉移其它器官的風險，病人需飲食清淡、生活規律，才有益癒後復原。

39歲的陳小姐未婚，是個上班族，她慶幸自己未發展到癌症，也後悔未及早就醫，才拖到必須全乳切除。她說，以前愛吃辣、油炸食物，未來會注意不吃太刺激的食物，學習釋放工作壓力。

林金瑤表示，乳癌是國內女性癌症發生率第一名，臨床上因為不敢面對乳房問題，拖延病情的人不少，如果發現乳房異樣就要檢查，以免延誤就醫時機。