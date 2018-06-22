到已消失的歷史建築一遊？ 台灣數位模型庫重現場景

2018-06-22 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



文化部與科技部去年組成的「文化科技合作平台」今天展現成果「台灣數位模型庫」（TDAL）。記者林良齊／攝影 分享 facebook 文化部與科技部去年組成的「文化科技合作平台」今天展現成果「台灣數位模型庫」（TDAL）。目前在模型庫中已完成100個數位模型，其中也包括28個台灣建築，包括「菊元百貨」與「中華商場」等2個不復存在的歷史場景，即日起對外開放運用。

想倘佯在中華商場、或是想走走菊元商場，甚至在阿根納造船廠玩射擊遊戲嗎？透過台灣數位模型庫統統沒問題。數位模型庫中已完成100個數位模型，其中有28個台灣建築，其中包括西螺大橋、剝皮寮老街、淡水紅毛城、圓山大飯店、101及台灣文學館等各地具代表性的建物，也利用老照片打造出「菊元百貨」跟「中華商場」2個已經不復存在的歷史場景。

「科技為文化加值、而文化為科技加質」，文化部部長鄭麗君說，過去由於缺乏大量台灣原生3D建築模型，導致創作者只能使用國外的模型，只能去脈胳化的說故事，今天推出的資料庫中建構數位模型，不只有28處重要文化資產，還有台灣動植物數位模型等。她也呼籲，立法院應進一步支持文策院的成立，讓創作者有資金，說出具有台灣味的故事。她也說，文化部也研擬將要提出「文化科技綱領」。

文化部次長丁曉菁也說，現在民眾看到很多好萊塢的電影，但「台灣是做的到的」，希望技術與能力都能與國際接軌，尤其在說自己的故事這塊。

科技部部長陳良基則說，科技創很多新技術，但如要對人類有價值需要有文化的底蘊，為科技的創新加質，科技部也不斷推動包括國網中心的算圖農場等，希望提供給喜愛多媒體應用的創作者，讓大家參與活動讓台灣多元文化的特色展露多元文化，更多感情的數位時代的力量，一齊努力。

文化部指出，計畫將持續投入建置具有台灣特色數位模型，且將結合協拍中心及學校等機構應用本計畫數位模型，支持產業發展與學生創作，以提供文化內容創作者可運用此模型依其需求創造3D場景，進而展現台灣特有美學及加速內容產業升級。此計畫首期2年投入5000萬，預估今年年底會完成300個模型。