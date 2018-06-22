台日奧客哪裡不同？ 日本人：台灣人愛面子 更棘手

2018-06-22 13:19 聯合新聞網 綜合報導



《色色的日本人的歐吉桑》精闢分析台日奧客差異。圖／取自 《色色的日本人的歐吉桑》臉書 分享 facebook

奧客到處都有，那台灣與日本兩國的奧客差別在哪呢？臉書專頁《色色的日本人的歐吉桑》提出精闢解說，點出兩國奧客差在「邏輯的不同」，一針見血地分析讓網友直喊「解釋得真透徹」。

台灣奧客惱羞成怒鬧店的事件時有所聞，臉書專頁《色色的日本人的歐吉桑》點出台日兩國奧客差別在於「邏輯的不同」，他指出日本奧客喜歡「曲解店家規則」，鑽漏洞主張自己的合理性，因為「沒有規則、沒有法律，所以我可以做」。

因此店家若要防範這些奧客，會將店內遊戲規則寫得清楚明白，避免被雞蛋裡挑骨頭。他認為處理這類客人不難，只需與他解釋合理的邏輯，對方就會明白，「糾紛的核心是在於店裡的規則是否具有合理性」。

然而台灣的奧客就不同了，他認為「台灣的奧客是以自己的邏輯攻擊店家」，他舉例店家已在店門口寫清楚該店禁止小孩入內，奧客仍會宣稱「小孩進去店裡怎麼不行，這店歧視」，或店家已規定遲到十分鐘取消訂位，奧客仍嗆「遲到幾分鐘竟然被取消訂位，我要公開道歉」，又或是店家規定退貨要附上收據，奧客還是能說「我要退貨但我沒有收據，憑什麼不能退貨」。

台灣奧客只要自己不開心，就會攻擊店家，毫無邏輯。示意圖／Ingimage 分享 facebook

《色色的日本人的歐吉桑》認為台灣奧客除了攻擊店家，還會上網公開大罵該店，並呼朋引伴給予該店差評、惡意留言。無論店家規定與自己的行為是否具有邏輯，只要遇到不開心的事，奧客就會立刻爆發。

他認為台灣奧客如此多的原因在於「民族性」，由於台灣人重視面子，當面子掛不住時，就會變身奧客。反而日本人並不重視面子，而是重視「邏輯是否合理」，因此要對付日本奧客可以先準備好對策，台灣人卻可能因為面子被損害，一秒內從正常人變成奧客，非常棘手。

文末他提及當政府要禁用吸管時，也應想好對付奧客的政策，否則奧客的存在可謂百害而無一利，甚至堪稱國家的老鼠屎。該文一出引發熱議，網友留言「太精闢了」、「他們不是奧客，是神經病」、「奧客文化根本是台灣日常」。

另外有網友認為，因為日本人擔心與他人不同而被指指點點，所以才不敢做出脫序的奧客行為，可能才算是真正的「愛面子」。