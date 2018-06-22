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台南第二例日本腦炎 疑住家附近感染

2018-06-22 12:13中央社 台南22日電

台南市出現今年第二例日本腦炎確診病例。個案為後壁區一名57歲婦女6月7日病發，已住進加護病房；市府衛生局研判，感染源可能在住家附近。

台南市首例日本腦炎6月6日確診，感染者是歸仁區一名59歲男子，感染源可能在住家附近。未料第二例確診病例在9天後出現，感染者是後壁區一名婦女。這兩人病發後都住進加護病房。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，第二個日本腦炎感染確診案例為57歲婦女，個案在6月7日出現倦怠，10日發燒，13日因意識狀態不佳轉入嘉義長庚紀念醫院急診，目前在加護病房接受治療。

衛生局調查，病人平時在住家附近活動，鄰近地區有水稻田、鴿舍及豬舍，感染地點可能在住家附近，防疫人員已展開防治及加強衛教宣導，並立即開放後壁區民國57年前出生未接種日本腦炎疫苗的民眾，免費接種疫苗。

衛生局長陳怡說，現在是日本腦炎流行高峰期，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰是黃昏及黎明，豬是主要增幅宿主，民眾應避免在高風險環境活動。

感染日本腦炎可能會出現急性神經症狀，如發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率達20%到30%，感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症。日本腦炎目前尚無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法。

疫苗發燒頸部僵硬

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