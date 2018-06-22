影／全台14縣市大雨特報！這些地區慎防短時強降雨

2018-06-22 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



氣象局發布大雨特報，低窪地區慎防淹水。聯合報系資料照 分享 facebook 氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日桃園以北、南投、台南、高雄、宜蘭、花蓮地區及新竹至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

氣象局表示，今天仍受西南風影響，中南部及東南部地區雖有較多空檔，但仍有短暫陣雨或雷雨的可能；其他地區大致上為多雲到晴的天氣，但是中午過後容易有午後雷陣雨，出門要攜帶雨具備用，午後雷陣雨發生時容易有較大的雨勢出現，尤其是北部地區及宜蘭地區，請大家要特別注意。