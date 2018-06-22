桃園蓮花季20周年 朱俐靜鄭文燦合體宣傳

2018-06-22 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園蓮花季今年邁入20週年，藝人朱俐靜（左）將於30日開幕式當天演出，今天提前受邀至桃園市政府與市長鄭文燦（右）聯袂替活動宣傳，歡迎民眾今夏來觀音賞蓮花、啖美食。記者張裕珍／攝影 分享 facebook 桃園蓮花季今年邁入20週年，將於6月30日起至8月12日在觀音蓮花園休閒農業區熱鬧登場，今年擴大舉辦推出蓮花餐、瓜果評鑑、攝影比賽、好客音浪演唱會等活動，藝人朱俐靜將於30日開幕式當天演出，今天提前受邀至桃園市政府與市長鄭文燦聯袂替活動宣傳，歡迎民眾今夏來觀音賞蓮花、啖美食。

桃園市觀音區早年因工業區發展，大堀溪遭受汙染，居民興起栽種蓮花念頭，用蓮花存活率檢驗水質是否穩定，最初栽種面積約10甲大蓮花，多年來水質獲得改善，蓮花也越種越多，蓮花季逐漸打響名號，迄今面積高達60甲，地方也成立觀音蓮花園休閒農業區，打造蓮花主題公園，帶動觀光發展。

桃園觀音季今夏再度登場，今年規畫多項系列活動，30日桃園蓮花季開幕式有「千人免費品蓮子湯」及「打卡送好禮」等開幕式限定活動、7月1日瓜果評鑑品嚐大會、7月14日至7月15日有原住民團體藝文展演「舞動原風、原音重現」，7月21日「好客音浪．魔幻派對」，邀請多組知名客家藝人、樂團及天后田馥甄獻唱、7月28日 「童遊觀音」有YOYO家族番茄姐姐精采帶動跳，以及8月4日至8月5日大型戶外地景環境劇「戀戀．海客庄」等。