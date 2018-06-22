買美容醫學療程促銷送贈品 消基會抽查86%業者違規

2018-06-22 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



消基會抽查發現，不少美容醫學診所打出療程促銷價或贈品的廣告，已明顯違反醫療法。 記者陳妍霖／攝影 分享 facebook 微整形夯，不少美容醫學業者打出療程促銷價或贈品，讓客人好心動，忍不住購買，不過消基會隨機抽查全台15家美容醫學診所，發現高達86%業者竟打出促銷廣告公開招攬客人，另外，全台知名的東森、森森、MOMO富邦共3家網購平台，抽查也發現公開販售促銷券，皆違反《醫療法》。

消基會表示，這已明顯違法，但衛福部及各地衛生局稽查力度不夠，應加強查核，業者若違反《醫療法》可處5萬以上、25萬以下罰鍰外，累犯者可停業，最嚴重可廢止開業執照，建議消費者在選擇時要特別留意，不要被贈品或不當宣稱廣告給迷惑。

消基會舉出，依據台北市衛生局統計，每年受理近千件的醫療陳情案件中，有1成3和美容醫學有關，105年有116件、106年有133件，其中因購買美容醫學療程而衍生費用爭議就占了59%，105年有63件、106年有85件。

消基會董事長游開雄說，消基會近2年接獲246件申訴案，大多為促銷時衝動購買療程導致無法退款、業者無預警倒閉、購物台購買美容券等爭議問題，甚至還有消費者買促銷券後，發現只能做半邊臉。

消基會秘書長陳汝吟說，這次針對「美容醫學」進行調查，因《醫療法》第61條第1項明定，醫療機構禁止以不正當方法招攬客人，包括公開宣稱就醫即贈送禮品、折扣、彩券、健康禮券、醫療服務或於醫療機構慶祝活動贈送免費兌換券等，但此次抽查的15家中，僅有2家符合，其餘13家公開以促銷廣告來招攬客人，只要違反《醫療法》可處5萬以上、25萬以下罰鍰。

游開雄也說，依據《醫療法》規定，非醫療機構，不得為醫療廣告，台北市衛生局5年前曾針對團購醫療廣告進行查緝，由專人負責監測網站上違規的醫療廣告，消基會也在102年抽查網購平台，至今仍發現東森、森森、MOMO富邦購物網仍無視醫療法，持續違規。

律師黃鈺媖說，業者或網購平台打出療程促銷價，讓消費者很心動，但很多是廣告不實、誇大效果，導致消費者體驗後，才發現與認知差距很大，另外，美容醫學都具有一定的風險，業者卻未事先告知，容易引發消費糾紛。