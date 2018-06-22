鋒面+西南風影響 北部午後恐豪大雨

2018-06-22 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



中央氣象局表示，受鋒面與西南風影響，北部地區今天天氣最不穩定。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中央氣象局表示，今受鋒面加西南風影響，北部地區天氣最不穩定，台北、基隆北海岸、桃園、宜蘭山區、花蓮都有午後豪大雨機會。南部、東南部地區明起雨勢趨緩，但周日前仍有短暫陣雨。

南部近日豪雨不斷，氣象局統計，從20日到今天中午，這波豪雨以高雄前鎮區下得最多，累積雨量超過250毫米，台南七股、高雄阿蓮也有240毫米，屏東大漢山、高雄小港、台南安南等10餘處雨量皆超過200毫米，傳出不少災情。

氣象局預報員林定宜表示，前幾日南部豪雨是因西南氣流關係，因此水氣較多，明起南方雲系北移，南部、東南部剩局部短暫陣雨，主要集中在清晨及夜晚，雨勢也會明顯減小。

林定宜說，東海南部現有一道鋒面，離台灣不算太遠，因此今天北部地區天氣不穩定度最高，連帶受西南風影響，北部多處有豪大雨機率，不排除再現昨天讓台北文山區淹水的驚人雨勢，文山區指南昨傍晚1小時就累積115.5毫米時雨量。

明後兩天鋒面北移，逐步轉為典型夏季天氣，太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，除了南部、東南部會有短暫陣雨以外，大部分地區以多雲到晴為主，午後仍有局部雷陣雨、甚至大雨機率，但降雨範圍將比今天少。