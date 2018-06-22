指甲醜就塗指甲油 妙齡女腳痛求醫才知是關節炎警訊

2018-06-22 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



指甲黃黃、灰灰變醜，可能是關節炎警訊。醫師指出，乾癬可能造成指甲病變，像是甲面增厚、變薄下凹、泛黃、長成油滴狀等，這群人後續發生乾癬性關節炎的風險是其他病友的3倍，關節將漸漸遭到破壞；若發現指甲病變、有晨僵與關節腫脹等症狀，務必及早就醫。

中山大學附設醫院皮膚科主任蕭玉屏收治過一名25歲的女性患者，她的手腳指甲長期泛黃、紅腫、增厚，伴隨變形、斷甲，為了遮醜，她長年擦上一層厚厚的指甲油、穿包鞋、外出時雙手插口袋。過去8年來，陸續出現大量頭皮屑、出現足底經膜炎等症狀，近日就醫確診罹患乾癬性關節炎，才知道指甲醜是關節炎警訊。

蕭玉屏說，乾癬是一種自體免疫的皮膚發炎疾病，主要病徵常見在頭皮、臉等外顯皮膚上，指甲也是觀察指標之一。由於指甲床有乾癬浸潤，生長點遭到破壞，因此指甲的顏色形狀都不對，可能變黃、異常增厚、有線狀隆起的縱痕、長成黃色油滴狀、甲板變薄下凹、有鮭魚色斑、點狀凹洞、指甲末端像是要脫落一樣等。

蕭玉屏說，流行病學研究顯示，乾癬好發於20、30歲以及50、60歲族群，台灣每500人就有1人罹病。英國有研究分析4000多名乾癬患者，發現如有乾癬指甲病變，後續發生乾癬性關節炎的風險是其他病友的3倍，關節將漸漸被破壞，因此不可不慎。