都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因
105年9月莫蘭蒂強烈颱風侵襲屏東、高雄、金門等3地區，數萬棵行道樹都倒了，究竟是什麼原因？農委會林業試驗所研究團隊，深入研究發現，受創樹木大致區分為3種破壞類型，包括冠損、幹折及傾倒。
農委會林業試驗所開發樹木健檢技術，為都市樹木健康安全把關。都市公園綠地及街道栽植樹種甚多，不同樹種生長，抗颱風與抗逆境抵抗力，為各級政府機關迫切需要了解，方能作為將來植栽、綠美化、行道樹種選擇、撫育管理及風險掌控參考。
林業試驗所組長邱志明表示，受創樹木大致區分為3種破壞類型，包括冠損、幹折及傾倒。邱志明更將災損種類與受害原因進一步細分為10種類型：
1. 栽植時根球不織布未除，俗稱為「包尿布」。
2. 樹根盤根。
3. 等勢幹樹幹劈裂。
4. 枝徑比過大。
5. 主幹折斷，獅尾式修剪。
6. 樹幹中空腐朽。
7. 根基腐朽。
8. 樹冠過大。
9. 修枝錯誤導致樹冠過密。
10.植穴太小或根部受損。
林試所所長張彬表示，除颱風天然災害影響外，正確管理機制，可將樹木危害降低；強化管理層面，可減少6成以上的災害；在美國都市林管理是跨部會，都市林管理良好與否，是決定都市林永續經營成功關鍵。
林試所分析，都市林木受創主要致災原因為：
1. 病蟲真菌為害，林木隨著樹齡增加，抵抗力降低，致主幹及根部腐朽。
2. 植穴太小、基盤夯實，硬鋪面致影響根部呼吸。
3. 栽植大樹，缺乏主根。
4. 種植疏漏，包覆根球之不織布未去除，造成根部盤根。
5. 樹種選擇錯誤或種植林木品質不良。
6. 工程施工粗糙，造成林木根幹損傷。
7. 樹冠過大，未定期修剪及修剪錯誤。
8. 未定期實施樹木檢測。
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