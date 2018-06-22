都市林木受創 專家分析有這些主要致災原因

2018-06-22 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



圖為莫蘭蒂颱風，屏鵝公路到處都有倒塌樹木阻擋道路。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影 分享 facebook 105年9月莫蘭蒂強烈颱風侵襲屏東、高雄、金門等3地區，數萬棵行道樹都倒了，究竟是什麼原因？農委會林業試驗所研究團隊，深入研究發現，受創樹木大致區分為3種破壞類型，包括冠損、幹折及傾倒。

農委會林業試驗所開發樹木健檢技術，為都市樹木健康安全把關。都市公園綠地及街道栽植樹種甚多，不同樹種生長，抗颱風與抗逆境抵抗力，為各級政府機關迫切需要了解，方能作為將來植栽、綠美化、行道樹種選擇、撫育管理及風險掌控參考。

林業試驗所組長邱志明表示，受創樹木大致區分為3種破壞類型，包括冠損、幹折及傾倒。邱志明更將災損種類與受害原因進一步細分為10種類型：

1. 栽植時根球不織布未除，俗稱為「包尿布」。 2. 樹根盤根。 3. 等勢幹樹幹劈裂。 4. 枝徑比過大。 5. 主幹折斷，獅尾式修剪。 6. 樹幹中空腐朽。 7. 根基腐朽。 8. 樹冠過大。 9. 修枝錯誤導致樹冠過密。 10.植穴太小或根部受損。

林試所所長張彬表示，除颱風天然災害影響外，正確管理機制，可將樹木危害降低；強化管理層面，可減少6成以上的災害；在美國都市林管理是跨部會，都市林管理良好與否，是決定都市林永續經營成功關鍵。

林試所分析，都市林木受創主要致災原因為：