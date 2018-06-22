油箱蓋壞了怎麼辦？有人用這個應急

2018-06-22 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣議員參選人邱世文昨天發現一台轎車停在自家中藥行前，他走近一看才發現，轎車的油箱蓋已經不見了，上面以疑似醬菜罐的蓋子罩住，還用膠帶貼住，他拍照在臉書分享，有網友稱讚「很實用」。

邱世文表示，這台轎車是老車款，他看到油箱蓋時很訝異，「原來油箱蓋壞了，可以用這個代替」，覺得很有趣，便貼上臉書分享，他猜想可能昨天天雨，駕駛才會以此應急。