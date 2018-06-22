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美麗華影城宣佈預售票退1送4 網友大讚佛心

2018-06-22 09:48聯合新聞網 綜合報導

美麗華大直影城將停止營運一個月，業者也公告最新退票補償辦法。 記者邱德祥／攝影
美麗華大直影城將停止營運一個月，業者也公告最新退票補償辦法。 記者邱德祥／攝影
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美麗華大直影城今日（22日）起停業1個月，影城宣佈持有《蟻人與黃蜂女》IMAX預售票的觀眾，辦理退票時將提供2張電影票，以及2張摩天輪搭乘券作為補償，不少粉絲留言認為佛心，並期待影城一個月後再啟。

美麗華大直影城的官方平台目前轉為「美麗華百樂園」臉書粉絲團，影城公告只要持有《蟻人與黃蜂女》預售票者，辦理退票時以「退1張送4張」的方式作為補償，其中包含2張2D標準影廳兌換券，以及2張摩天輪搭乘券。而持有美麗華影城團體票者，影城恢復營業後可使用，並將優惠期限自動展延2個月，也可以選擇退款。

這次《蟻人與黃蜂女》IMAX預售票券、團體票券都是前經營團隊「美麗新娛樂」販售，但新的經營團隊「美麗華娛樂」在記者會中表示，新團隊將會全部承受日前所售出的票券。據估計，業者將賠償超過100萬元。

另外，前經營團隊「美麗新娛樂」表示，持有大直影城團體票的觀眾，也可以到皇家影城、台茂影城觀影，觀看2D電影以外的版本，觀眾仍必須補價差，並非免費升等。

不過，由於影城表示現場退票者必須攜帶電影票、發票及活動贈品，刷卡購票者還必須攜帶原購票信用卡及簽帳單，引發部份網友不滿，表示「第一次看到贈品收回的，萬一人家丟了呢？」、「連贈品都要回收=告訴忠實顧客以後不用再來光臨」。

大直影城員工解釋，由於IMAX預售票為前經營團隊辦的行銷活動，退票繳回預售贈品，其實是贈品必須還給前經營公司。

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