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用旅遊學習人生！30歲前你應該完成的15件事

2018-06-22 09:17聯合新聞網 文／遠見提供

圖／ingimage
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很多人熱愛旅行，藉由世界各地不同風俗民情的洗禮，以最親身的體驗認識、見證以往可能在書本或網路上才能目睹的事物，旅行能令人增廣見聞，更多預料之外的體驗也彰顯冒險的逸趣，它能使人心靈成長，更累積你在舒適圈內從沒歷練過的人生經驗。

telegraph》便羅列了15種30歲左右年輕人都應該體會的旅程經驗，一旦經歷過這些精彩，也許你會發現人生更不一樣。

1、住在露營車內

不論是住在露營車內或在野外露營，這是一個試著自己獨立生活的絕佳方式，當你沒水、沒電、不是想要做什麼都能夠予取予求時，你會從中更體悟生活便利帶給我們的變革，這收穫十分難得。

2、去打工度假

打工度假是人生中的一種挑戰，它能讓你接觸可能一輩子都不會碰觸的領域，更在異國風情的環境下，磨合不同的經驗，此外，語言的學習更是打工度假時不可或缺的一部分，如果勤奮練習，對第二外語會有很大的幫助。

3、學習第二外語

學語言的好處除了增進溝通能力、獲取更多工作機會，它還能令人以不同的思考邏輯，辯證思維的深刻。專家建議，學語言的最好方式絕對是逼著自己踏入不同的環境，相信會有突飛猛進的改變。

4、一個人旅行

有些人害怕獨自出國旅行，擔心無聊、寂寞與孤單，但事實上，一個人旅行的過程中可以幫助你認識自我，在與當地人聊天、接觸的過程，也許會迸發意想不到的驚喜；聆聽內心的初衷、拋下現實生活的種種煩憂，旅行是為人生充電的最好方式。

5、登一座大山

爬山是種心靈陶冶，不僅訓練自我堅持的意志，那不斷克服種種困難的挑戰，在許多人生中也非常受用。

登山，向來都是個十分受歡迎的休閒運動，許多人更願意冒生命危險、傾家蕩產、犧牲一切，只為了一圓各種不同的登山大夢。每個要登山的人，都對登山的理由有不同的解釋，也許是放鬆、也許是個榮譽，也許根本沒有理由，就是想享受登山的過程──因為山在那兒。

6、入住青年旅舍

俗稱背包客棧的青年旅舍，雖然居住的環境與服務根本與高級飯店無法比擬，但它所傳達的人情味，是你在任何地方都感受不到的互動──當來自世界各地、不同文化背景的人們住在一起時，除了能夠認識朋友，也能在不同的人生故事中挖掘燦爛。

7、體會在地慶典

世上許多地區，都有因為當地習俗或信仰而漸漸演變的民俗活動，像是巴西嘉年華、慕尼黑啤酒節、印度侯麗節、西班牙番茄節、墨西哥亡靈節、泰國潑水節、台灣平溪天燈節等，這是讓自己融入當地的絕佳方式。

8、陸路遠行

除了飛機以外，使用火車完成獨特的旅程體驗是很難得的，特別是歷經不同緯度、氣候的驚喜，那一切都令人難忘。

9、完成史詩般的行程

熱愛旅行的人心中勢必會有自己對不同旅程的想像，試著給自己一個目標、從努力的過程累積克服萬難的經驗。

10、穿一件當地的傳統服飾

每一個地區的傳統服飾，象徵著該地獨有的習俗，也彰顯外界沒有的文化蘊含與深刻，而融入當地、真正認識一個國家的方式就是穿著在地服裝，親身感受那瑰麗的浪漫，更能幫助尊重不同的國情。

11、深入在地傳統市集

想要好好認識一個國家，深入在地的傳統市場相信是最直接的方式──當地人吃什麼、用什麼、有著什麼樣的生活習慣，都能在市場中一窺端倪，最道地的美食通常都能在此追尋。

12、學會烹飪技巧

在旅行時，認識不同國家的料理習慣，能夠讓你在之後的生活中融會貫通，用什麼香料、料理方式、不同火候的醞釀，你會發現那背後不為人知的故事。

13、了解當地酒類

隨著人生的成長，往後的閱歷勢必會比從前更加完善，因此認識不同的名酒、在產地吸收的獨特經驗，在許多商場場合上都能發揮極大助益。

14、和在地人一起喝酒

酒，幾乎可說是全世界的共通語言，而在國外和當地人喝酒，是個能更敞開心扉、接受不同文化衝擊的方式，只要在適量的前提、安全無虞的狀況下，那會是生活中獨一無二的經驗。

15、日出時在異國城市漫步

在旅行時，你是否都被太過密集的行程壓得喘不過氣？也許早早出門，夜晚回到飯店時卻根本已經精疲力盡。試著改變一下定義旅程的方式，從日出前就悠閒的在這座城市體會，你會看到許許多多你走正規旅程完全看不到的美麗風景。

（文／魯皓平 本文出自2018.6.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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