注意午後熱對流發展 彭啟明：一兩周內尚無颱風跡象

2018-06-22 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今天西南風影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，各地午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率。聯合報系資料照 分享 facebook 昨天下午在北部發展的熱對流，伴隨著閃電雷擊，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，尤其是靠山區，幾乎雨勢像是用倒的，部分範圍的時雨量超過80毫米以上、甚至到100毫米，這樣的降雨量，就算撐傘也會全身濕透，也提醒要是遇到這樣的雨勢，盡量暫停一切活動，才能減少不要的意外風險。

今天各地仍有午後熱對流發展的機會，尤其北部山區很有機會，彭啟明表示，整體環境上，水氣和過去幾天相較明顯減少很多，還是吹著偏南風，在轉換當中，周五到周末兩天，都頗像的，山區或鄰近山區的午後熱對流，尤其在北部會相當明顯，可能分布上會較大範圍。

彭啟明表示，夏季午後的熱對流，這種小範圍幾十公里到一兩百公里的熱對流系統，這可以即時觀察到變化，來鎖定移動方向，也可以監測閃電的移動，來推估系統的消長，這種系統不像是颱風或大的對流胞，下雨頂多一兩小時，但時雨量有時大得驚人，伴隨閃電也常有事故發生，像去年就有騎乘機車不幸被雷擊中的意外事故發生，提醒要減少在惡劣天氣的戶外活動，聽到雷聲，請入室內。

而到下周，水氣會稍微減少，轉為局部的午後熱對流，彭啟明表示，這幾天也將是太平洋高壓逐漸西伸的開始，轉為高溫炎熱的天氣類型，各地高溫都有機會接近或突破35度，要防曬防中暑，突然就熱起來的感受在未來幾天會相當的明顯。在穿著、居家通風或是綠化上，可以多一點改善空間，很有機會未來一兩周都是典型的熱浪天氣，尤其是台北盆地內，相當炎熱不舒服，早熱晚也熱，這是大環境的典型氣候特徵，加上區域性的環境條件，多種累積而成，很難去抵減熱浪的威力。

彭啟明表示，短時間一兩周內，尚未看到有颱風的跡象，但未來還是必須多關注，建議您多趁這陣子較為穩定的型態，多外出走走。

氣象局說，今天西南風影響，中南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區大多為多雲到晴，各地午後有局部短暫雷陣雨，有局部大雨發生的機率。

氣象局說，明天到下周一太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，大部分地區以多雲到晴為主，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南邊水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時降雨，但累積雨量不至於太多，另外各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨，隨著天氣穩定下來，中南部的高溫持續攀升。

下周二至下周四太平洋高壓再增強，同時水氣減少，各地大多為多雲到晴，午後降雨範圍減少，剩下中部以北、東北部地區及其他各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

28日至7月1日各地大多是多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫較高，午後出門請攜帶雨具備用，也請多注意防曬及補充水分，避免中暑。